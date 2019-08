Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 28 août 2019

À la une du Journal de l'île ce mercredi, retour sur la rentrée scolaire dans les lycées et notamment le manque de manuels scolaires pour les élèves de seconde et de première ("La rentrée sans manuels scolaires") en raison de la réforme des lycées généraux. Celle ci a entraîné "le changement simultané des programmes de ces deux classes de lycée" indique le média.



De son côté, Le Quotidien consacre sa une sur la pénurie de fonctionnaires à Mayotte ("Recherche fonctionnaires désespérément"). En cause: un manque de sécurité mais aussi de logements, et d'écoles selon Annick Girardin, présente actuellement dans l'île hippocampe aux côtés de Sibeth Ndiaye, venues toutes les deux présenter le plan de convergence.

FAITS-DIVERS



Le jeune motocycliste qui a percuté un garçon à vélo, au Chaudron, dimanche après-midi, attendra son procès en détention provisoire. Il a été mis en examen pour participation à un rodéo sauvage, mise en danger de la vie d'autrui et blessures graves involontaires. Compte tenu du risque de trouble à l'ordre public - le jeune homme avait dû être exfiltré dimanche suite à l'accident qui avait attiré de nombreux badauds - il a été placé en détention provisoire pour sa protection, à la demande du juge d'instruction et du procureur. Le risque de réitération a également été avancé, le jeune homme avait déjà quelques infractions sur son casier judiciaire.



Pour le meurtre de sa compagne, Jean-Yves Gobalraja a été condamné hier par la cour d'assises à 22 ans de réclusion criminelle. Le samedi 28 octobre 2017, il avait tué sa femme, Carole Ramouche, avec des enceintes de home cinéma. L'accusé a reconnu "la gravité des faits" reprochés et "les conséquences". L'homme a demandé le pardon à sa femme et à sa famille.

POLITIQUE



Profitant de la venue du député européen RN et délégué national du parti à l'Outre-Mer, André Rougé, l'antenne locale du Rassemblement national a dévoilé ses ambitions pour les municipales qui auront lieu en mars 2020. Le mouvement lepeniste compte investir 10 à 12 candidats lors de ce scrutin et n'écarte pas la possibilité de listes communes avec d'autres candidats proches des valeurs du RN.



SOCIÉTÉ



Le projet de construction d’un circuit automobile se poursuit mais a pris du retard en raison d’une adaptation au foncier. Il reste sur une emprise totale de 3,9 hectares toujours dans la zone industrielle N°4 de Pierrefonds mais la piste a été décalée d’une zone économique à une zone en friche à vocation touristique. Un investissement de plus de 7 millions d’euros pour la construction de la piste automobile de 1,3 km avec une ligne droite de 400 m, un paddock et un ensemble de bâtiments. Les travaux censés démarrer à la fin de l’année ont été repoussés au premier trimestre 2020 mais sous condition de finaliser le plan de financement d'ici la fin 2019.



ÉDUCATION



"Le lycée hôtelier de Plateau-Caillou contraint au régime minceur" (JIR): Alors que son ancien comptable est soupçonné d'avoir détourné 2 millions d'euros, la structure se voit obligée de faire des économies. Comme expliqué par le journal, le nouveau directeur a dû stopper de nombreuses commandes sitôt sa prise de fonction. "Le lycée a été habitué pendant des années à une forme d'aisance par manque de contrôle" indique-t-il au JIR. NP Lu 96 fois





