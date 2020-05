Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 27 mai

Les deux journaux de presse écrite font leur Une sur le même sujet : le rachat de Vindémia par le groupe GBH, validé sous conditions par l'autorité de la concurrence. "Feu vert pour Hayot", affiche le Quotidien "Score, c'est fini", titre le JIR, alors que l'enseigne sera remplacée par Carrefour, Intermark et Run Market. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 06:56 | Lu 428 fois

Santé

Trois nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmé hier à La Réunion (il ne s'agit pas d'évacuations sanitaires). Le bilan se porte ainsi à 459 cas. Seize personnes sont hospitalisées, dont treize dans le cadre d'une évacuation sanitaire. Un seul malade est en réanimation. Politique

Le maire de Salazie a lui aussi été réinstallé. En comptant son élection suite à la démission d’Hilaire Maillot, il s'agissait pour Stéphane Fouassin du cinquième conseil d'installation.

Société

Deux parents d'élèves ont saisi le tribunal administratif au sujet de la légalité de l'arrêté municipal saint-paulois ordonnant la fermeture des écoles. Ils s'appuient sur une jurisprudence métropolitaine, laquelle enjoint à la commune de Bobigny de rouvrir ses écoles maternelles

Un homme suspecté de coups mortels à La Réunion a été écroué à Quimper, apprend-on dans le JIR. Après avoir été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il était parti refaire sa vie à Quimper. Là-bas, il a été condamné à un an de prison ferme en décembre dernier pour avoir battu sa nouvelle compagne.



Un homme a été condamné en appel à 12 ans de prison pour avoir violé sa propre mère. La victime avait été retrouvée morte à son domicile quelques mois après la première condamnation de son fils.





