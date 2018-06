Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 27 juin 2018

À la une de la presse écrite locale ce mercredi, retour sur la qualification de l'équipe de France de football pour les huitièmes de finale du Mondial, où elle affrontera samedi l'Argentine. Malgré cette qualification les Bleus, "enchaînent des matches décevants" écrit Le Quotidien. "Il faudra être meilleurs !" note pour sa part le JIR, et retrouver un semblant de jeu après la purge d'hier face au Danemark.

FAITS-DIVERS



Placées en garde à vue depuis leur interpellation samedi à l'aéroport de Gillot avec en leur possession 270 grammes de cocaïne, les deux jeunes femmes originaires de métropole doivent être présentées ce mercredi au palais de justice de Champ-Fleuri en vue d'une mise en examen pour trafic de stupéfiants. La valeur marchande de la cocaïne dissimulée est estimée à 20 400 euros. Les deux mules "auraient d'emblée coopéré avec les forces de l'ordre tout au long de leur interrogatoire", écrit Le Quotidien. Une information judiciaire devrait être ouverte à leur encontre.



Pour avoir mis le feu à l'appartement de sa compagne dimanche dernier, un Bénédictin âgé d'une vingtaine d'années a été condamné hier à une peine de cinq ans de prison dont deux avec sursis. Une crise de jalousie qui l'a amené également à s'en prendre à la victime. Comme relaté par le Journal de l'île, le prévenu a reconnu les faits lors du procès, expliquant qu'il "avait beaucoup bu" (JIR), mais ne semblait pas prendre conscience de la gravité des faits. En plus de sa condamnation, le prévenu a écopé d'une obligation de soins et devra également indemniser sa compagne.



Selon les informations du journal Le Monde, un djihadiste français proche des frères Clain, Jonathan Geffroy, a indiqué auprès de la DGSI que la fratrie originaire de La Réunion aurait proposé de former des enfants-kamikazes avant de les envoyer commettre des attentats-suicides en France. Le sinistre projet de Jean-Michel et Fabien Clain aurait été validé par le comité exécutif de l'Etat islamique. Un des fils de Jean-Michel Clain, Othman Clain a même été placé à la tête des "opérations extérieures enfants pour la France". La famille Clain, qui vivaient à Rakka, "capitale" de l'État islamique, sont parvenus à se replier avant la chute de la ville dans une zone à l'Est du pays, encore contrôlée par le groupe djihadiste.

ÉCONOMIE



Dans sa dernière étude, l'Insee nous apprend que près de 30 000 logements seraient vacants à La Réunion, soit 8,4% de l'ensemble du parc de logements. "C’est autant qu’en métropole (8,0 %) et nettement moins qu’aux Antilles (15 %) et Guyane (10 %)", note l'institut. L'étude nous apprend par ailleurs le nombre de logements augmente le plus fortement à l'Est et croît plus modérément dans l'Ouest. Dans le Nord et le Sud, la croissance des logements est comparable à la moyenne de La Réunion.

SOCIÉTÉ



L'affaire des paillotes a été renvoyée au 5 juillet prochain. Le tribunal de Grande Instance a décidé en effet de renvoyer l'audience à cette date, à la demande de l'Etat. Le TGI estime en effet que c'est le Tribunal administratif qui doit trancher. Les restaurateurs de la plage de l'Ermitage (excepté La Bobine) avaient assigné en justice l'Etat et la ville de Saint-Paul pour la reconnaissance de leur baux commerciaux. Ils estiment en effet que leur présence sur les différents sites est antérieure au transfert de compétence entre la mairie et l'Etat en 2008 pour la délivrance des AOT.





