Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 27 février

« Canne : Culture à haute toxicité » titre le journal de l’île ce matin. Une étude révèle le niveau d’exposition particulièrement élevé des planteurs aux pesticides dangereux : entre 1981 et 2010, 88% des planteurs ont été exposés à un pesticide cancérigène, avec en premier rôle, le glyphosate.



Bruno Cohen est à la une du Quotidien ce mardi : l’ancien candidat à la présidence de la chambre de commerce a été condamné à une faillite personnelle de quinze ans, après la liquidation judiciaire de Victoria Patrimoine. Plusieurs fautes de gestion lui sont reprochées et le dirigeant reconnaît avoir été négligent, mais annonce son souhait de faire appel.



Faits Divers



Un habitant des Camélias a été retrouvé mort dans une allée hier. Le sexagénaire présentait une importante blessure à la tête. Il pourrait s’agir d’une chute ou d’une agression. Une autopsie doit être réalisée ce matin pour tenter de confirmer les causes de la mort indique la presse écrite.



Vendredi dernier, un gramoune s’est fait percuter par un adolescent à vélo. Transporté à son domicile il est décédé dans la nuit d’une hémorragie interne causée par le choc. Le mineur a été placé en garde à vue puis libéré. Des analyses toxicologiques doivent encore vérifier s’il avait consommé de l’alcool ou d’autres produits.



Un père de famille a été condamné à six mois de prison avec sursis hier : l’homme a dérapé le 3 janvier dernier durant une violente altercation avec son fils de 17 ans, où il lui mord l’oreille et lui arrache le lobe avec ses dents. L’adolescent avait reçu 15 jours d’ITT indique le Quotidien.





Société



Des barrages annoncés pour la venue d’Annick Girardin : voilà déjà 100 jours que les gilets jaunes sont mobilisés à La Réunion et toujours aucune avancée n’a été obtenue selon eux. Ils ont à nouveau rendez-vous demain à La Région pour avec un ultimatum posé sur le conseil consultatif, qui pourrait dès lundi entrainer un mouvement de grève, comme l’indiquent ces gilets jaunes dionysiens à nos confrères du JIR.



Les taux d’intérêt des crédits immobiliers ont baissé entre janvier et février selon le courtier Empruntis. Seul les crédits sur 30 ans sont restés stables à 2%. Des taux proches des planchers historiques de 2016, soit des conditions optimales pour un projet immobilier selon le courtier comme l’indique la presse écrite. Charlotte Molina Lu 346 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 26 février [REVUE DE PRESSE] Lundi 25 février