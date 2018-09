Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 26 septembre 2018

Les frères Clain à la Une du Journal de l'île ce mercredi. Connus pour être les porte-paroles de Daesh, les deux djihadistes réunionnais sont soupçonnés d'avoir joué un rôle plus actif lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qui a fait 130 morts et 413 blessés. Un "lien matériel" semble établi entre les deux frères et ces attaques.



De son côté, Le Quotidien consacre sa Une à la sécurisation des documents officiels "en perpétuelle évolution". Dans notre île, trois analystes et un expert sont formés "pour tendre vers l'idéal du zéro fraude", écrit le journal.



FAITS-DIVERS



Terrible drame hier à la Chaloupe Saint-Leu. Alors qu'il circulait à vélo, un enfant de 11 ans a été mortellement percuté par un camion au niveau de la rue Alexandre-Bègue. La victime "ne semblait pas grièvement blessée à l'arrivée des secours", nous apprend Le Quotidien. Mais l'adolescent décèdera quelques temps après plus de 45 minutes de massage cardiaque. Son décès sera acté aux alentours de 18h30. Le conducteur du poids-lourd, âgé d'une soixantaine d'années, n'avait pas bu une goutte d'alcool lors de l'accident. Il a néanmoins été placé en garde à vue.



Pour avoir violé une étudiante dans les douches communes de la résidence du Crous à St-Denis en septembre 2016, Kevin Victoire a été condamné hier par la cour d'assises à 10 ans de prison. S'il a nié tout au long du procès l'accusation de viol, il reconnaît tout de même avoir eu des gestes de violence envers la victime.

OCÉAN INDIEN



Basé au Port de la Pointe-des-Galets, le navire de la Marine nationale, le Floréal, qui opère actuellement au sein de la Task Force 150 qui lutte contre les trafics dans l'océan Indien, a saisi en deux jours pas moins de 7,4 tonnes de résine de cannabis au large d'Oman. La frégate a intercepté entre samedi et lundi deux bateaux qui transportaient 3,9 et 3,5 tonnes de résine. La drogue a été détruite par l'équipage du Floréal.



SOCIÉTÉ



Considéré comme trop "politisé" par la Région, le projet de la route des géraniums a bel et bien été abandonné. La décision a été prise suite à la commission permanente tenue ce jour à la Région. La Région a déclaré qu'un "tel projet ne peut se concevoir sans l'adhésion totale des populations concernées". Le collectif "Non à la Route des Géraniums", qui était encore hier matin devant la Pyramide inversée, se dit satisfait de cette décision. En s'étant mobilisé maintes fois ces dernières semaines, le collectif considère avoir réussi à faire changer d'avis la Région. NP Lu 454 fois





