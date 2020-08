Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 26 août

"Le préfet, maître d'école", titre le Quotidien. "Après concertation avec les maires de l'île, le préfet Jacques Billant reprend la main. Et met fin à la cacophonie ambiante".



Autre ambiance du côté du JIR qui titre "Cavale en famille". Poursuivi pour escroqueries, le coiffeur réunionnais Judikaël Mistrin "a fui à Maurice avec femme et enfants avant de disparaître à nouveau". Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 26 Août 2020 à 06:45 | Lu 883 fois

Santé

48 cas de Covid-19 ont été identifiés à La Réunion ce mardi, et quatre nouveaux clusters : deux à Saint-Denis, un à la Possession et un à la Plaine des Palmistes. Cela porte à 13 le nombre de clusters recensés sur notre île.



Les obligations de port du masque, fermetures d'école, interdictions de rassemblement et fermetures de site seront bientôt harmonisées par arrêté préfectoral.



Economie/société

"Notre arrivée a fait baisser les prix", indique Gabriel Maden, président de Make distribution (Run Market), dans des propos relayés par le Quotidien. Une arrivée qui profite ainsi selon lui aux consommateurs.



Quatre associations médicales réunionnaises ont signé un appel commun au retour en classe, s'appuyant sur les recommandations récente des sociétés savantes de pédiatrie françaises, lit-on dans le JIR. De son côté Christine Kowalczyk, médecin généraliste et présidente de l'Union régionale des médecins libéraux, milite pour la généralisation du port du masque et plaide pour une réglementation plus stricte.

Faits-divers

"Les embauches par copinage de Joseph Sinimalé", lit-on dans le JIR, alors que le dernier rapport de la chambre régionale des comptes "révèle des pratiques de copinage bénéficiant à de nombreux proches de l'ancien maire et de ses membres du cabinet".



Un homme a été condamné hier à 14 ans de réclusion criminelle pour viols, violences et harcèlement sur sa conjointe. Il a également écopé de 7 ans de suivi socio-judiciaire.



Un corps a été retrouvé dans la piscine d'un hôtel de la Saline. La victime est un touriste d'une cinquantaine d'années. Une autopsie est prévue dans les prochains jours.



Mis en examen pour le meurtre d’un jeune homme lors d’une fête d’anniversaire le 9 août dernier à Langevin, Xavier P. nie être l’auteur des coups mortels. Il reconnaît par contre avoir fait usage d’un couteau. "Les embauches par copinage de Joseph Sinimalé", lit-on dans le JIR, alors que le dernier rapport de la chambre régionale des comptes "révèle des pratiques de copinage bénéficiant à de nombreux proches de l'ancien maire et de ses membres du cabinet".Un homme a été condamné hier à 14 ans de réclusion criminelle pour viols, violences et harcèlement sur sa conjointe. Il a également écopé de 7 ans de suivi socio-judiciaire.Un corps a été retrouvé dans la piscine d'un hôtel de la Saline. La victime est un touriste d'une cinquantaine d'années. Une autopsie est prévue dans les prochains jours.Mis en examen pour le meurtre d’un jeune homme lors d’une fête d’anniversaire le 9 août dernier à Langevin, Xavier P. nie être l’auteur des coups mortels. Il reconnaît par contre avoir fait usage d’un couteau.





