Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 25 septembre 2019





De son côté, Le Quotidien revient sur la manifestation de l'intersyndicale hier contre la future réforme des retraites ("La manif pour tous"). Plusieurs milliers de personnes ont défilé selon le média, "envoyant un signal fort un mois avant la venue du président Macron dans notre île". À la une du Journal de l'île ce mercredi, retour sur l'affaire des "marmites malgaches" . Plusieurs opérations de contrôle, réalisées par la DIECCTE Réunion, ont révélé que les marmites et autres ustensiles en aluminium provenant de fonderies artisanales malgaches, contiennent des taux de plomb supérieurs aux limites légales. Les analyses ont notamment démontré que la libération du plomb dans les aliments était entre 3 et 4600 fois supérieures à la limite autorisée.De son côté, Le Quotidien revient sur la manifestation de l'intersyndicale hier contre la future réforme des retraites ("La manif pour tous"). Plusieurs milliers de personnes ont défilé selon le média, "envoyant un signal fort un mois avant la venue du président Macron dans notre île".

FAITS-DIVERS



Pour avoir proféré des insultes racistes à des gendarmes lors d'un contrôle routier à Saint-Louis en mars dernier, un homme âgé de 33 ans a été condamné à 6 mois de prison dont 3 avec sursis et 2 ans de mise à l’épreuve. "Bons à rien", "fainéants", mais aussi "sales blancs" , "sales zoreils", "je n’aime pas les blancs", "je ne supporte pas l’autorité blanche"… un flot d’injures racistes accompagné par des insultes homophobes vomis durant les 27 heures qu’a duré la garde à vue.



Pour avoir à plusieurs reprises commis des violences sur son mari atteint d'Alzheimer, une femme âgée d'une soixantaine d'années a été condamnée hier par le tribunal de Saint-Pierre à 4 ans de prison avec sursis . Lors du procès, les filles de la victimes ont accusé la sexagénaire de ne rester qu'avec leur père "que par intérêt financier", puisque ce dernier, rentier, perçoit une centaine de loyer soit 44 000 euros pas mois et redistribue 3 000 euros d'argent de poche tous les mois à sa femme.



POLITIQUE



Après 7 heures d’audition à la Casernes Vérines, le président de Région, Didier Robert, est sorti ce mardi vers 15H30. Le président de Région, Didier Robert, était entendu dans le cadre de sa déclaration d'intérêt lorsqu'il était président de la SPL des Musées régionaux. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avait transmis au procureur de la République le dossier concernant la déclaration modificative de ses revenus qu'il n'avait pas effectuée dans les délais légaux, à savoir dans les deux mois suivant les premiers revenus qu'il a perçus de la part de la société publique locale.

SOCIÉTÉ



Cinq des neuf enfants qui viennent d’atterrir ce mardi matin à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle sont des petits-neveux et petites-nièces de Fabien et Jean-Michel Clain, les djihadistes qui avaient enregistré la revendication des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Les neuf enfants sont âgés de 3 à 13 ans. Jennifer Clain est la mère de cinq de ces enfants de retour sur le sol français. Jennifer Clain est aussi la nièce de Fabien et Jean-Michel Clain, les frères d'origine réunionnaise, déclarés morts après une frappe de la coalition en février dernier à Baghouz en Syrie.



Après avoir fait grève le 27 août dernier, les journalistes du Quotidien se sont réunis en assemblée générale mardi matin à l'appel du SNJ. Avec un taux de participation de 69,64%, ils se sont prononcés à 94,87 % en faveur d'une motion de défiance à l’encontre du directeur de la rédaction, Patrick Planchenault. Les résultats de ce vote interviennent à la suite de ce que les journalistes du Quotidien considèrent comme une nouvelle censure de la direction à l'encontre d'une enquête sur la SPL Réunion des Musées Régionaux, la semaine dernière.



ÉDUCATION



Une sévère altercation a opposé hier le président de l'université à sa directrice générale des services. Frédéric Miranville lui reprochait d'avoir rappelé, en présence des grévistes, que l'université se devait de prendre position dans un dossier de harcèlement, ce que le président a ressenti comme une prise de position en faveur des grévistes de l'ESIROI. L'altercation a été si violente que la DGS a fait une grave crise de contractions musculaires et d'insuffisance respiratoire qui a nécessité son évacuation aux urgences.



ÉCONOMIE



Pour lutter contre la vie chère à La Réunion, le Préfet propose notamment de rénover le bouclier qualité-prix, développer le e-commerce local, renforcer les les circuits courts de proximité ou encore contrôler l'installation de nouveaux grands magasins. Le but étant une meilleure transparence et une meilleure intégration des Réunionnais dans leur pouvoir d'achat. Dans ce cadre, depuis le début de l’année 2019, l’OPMR de La Réunion et les 50 citoyens associés se sont réunis tous les mois et ont esquissé des premières propositions d’action. En présence d’Annick Girardin, ministre des Outre-mer, Jacques Billant, préfet de La Réunion, a présenté devant l’OPMR et les 50 citoyens un plan d’action contre la vie chère qui s’était nourri de ces travaux. NP Lu 255 fois





