Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 25 avril 2018

Le passage de Fakir marque l’actualité. Un couple de jeunes mariés est décédé hier, ensevelis sous un coulée de boue au Maniron.



Vos deux journaux consacrent une bonne partie de leurs colonnes aux conséquences de la tempête. " Fakir: 2 morts. La Réunion sonnée", à la Une du JIR qui constate, "toujours plus de dégâts" à St-Leu et St-André également.



"Et soudain le drame…", pour le Quotidien qui souligne "le passage éclair et tragique" de "Fakir, tempête hors normes".

Faits divers



Didier Nauche a été condamné à 25 années de réclusion criminelle pour le meurtre de son ex-femme, Géraldine Boyer. La dernière journée d’audience s’est terminé par un message d’espoir de l’avocat général, Eric Tufféry, adressé aux enfants dévastés du couple, note le Quotidien.



Une jeune femme a été kidnappée et violentée ce week-end par son ex-compagnon. L’homme l’a surpris au lit avec son nouvel amant, relate le JIR. Fou de rage, il a roué de coups ce dernier jusqu’à le faire fuir. Alertés, les gendarmes ont interpellé le mis en cause lundi après-midi. Il devrait être jugé ce mercredi.



Le tribunal correctionnel de St-Denis s’est, hier, prononcé. Le 26 novembre dernier, "Ti-Pierre", décédait tragiquement, percuté par un bus sur la route de Salazie. Faute d’éléments, le conducteur de la Kia a été relaxé.

N.P Lu 471 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 23 avril 2018 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 22 avril 2018