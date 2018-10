Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 24 octobre

"Jeter moins pour payer moins", titre ce mercredi le Quotidien à propos d'un concept inédit à La Réunion, à savoir la mise en place dans le Sud d'une taxe en fonction des déchets collectés.



"Annick Girardin rétablit l'APL accession pour 2019", affiche de son côté le Journal de l'Ile. Un rétablissement "de manière transitoire et exceptionnelle" en attendant un nouveau dispositif en 2020.

Faits-divers

Une conductrice a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour avoir mortellement percuté une piétonne de 70 ans, à Sainte-Suzanne, en avril 2017. La quadragénaire avait préféré prendre un sens interdit plutôt que de faire un détour.



Un individu de 19 ans est dans un état critique après avoir tenté de brûler son ex. Le jeune homme est brûlé à 30% de son corps, son ancienne compagne a eu les mains et les pieds touchés. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte.

Santé

"Pluies, moustiques, dengue : le cocktail qui tue", titre le JIR. "Quid de l'arsenal pour prévenir ou s'en protéger… sachant que la dengue tue régulièrement", questionne le journal.



Economie

La fréquentation de l'aéroport Roland-Garros a été exceptionnelle en septembre, avec un nombre de passagers qui a bondi de 18,2 %, soit 29 000 passagers supplémentaires pour un total de 179 785 passagers au départ et à l'arrivée.



"Sortir du modèle 100% sucre", lit-on dans le Quotidien, qui relaie des propos de Jean-Michel Moutama. Le vice-président de la CGPER défend la "canne-énergie". Une façon de "sortir du modèle fragile 100% sucre et de rentabiliser les plantations d'altitude". "L'hospitalisation à domicile à la traine sur l'île", indique le Quotidien. Un recours administratif est en cours pour développer cette offre et contraindre l'ARS à offrir une autorisation supplémentaire en HAD.





