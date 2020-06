[REVUE DE PRESSE] Mercredi 24 juin 2020

La campagne a franchi un tournant ce mardi à Sainte-Marie. Alors qu’une voiture sono de l’équipe de Richard Nirlo circulait mardi après-midi dans le quartier de Beauséjour, un individu n’a pas hésité à tirer sur le véhicule . Les militants qui étaient à bord sont sortis précipitamment mais n’ont pu identifier le tireur. Aucune victime n’est à déplorer. Pour le candidat à la mairie de Sainte-Marie, il y aurait une forte suspicion que de smilitants de son adversaire soient derrière ces coups de feu.Le président de l'association de consommateurs "Roul Pa Nou", Noor-Olivier Bassand, a été interpellé ce matin par la police puis placé en garde à vue . Il est entendu dans le cadre d'une enquête pour malversations financières présumées. Les soupçons se portent sur une confusion présumée entre son patrimoine personnel, son association et une société. Ses fonctions au Département sont également questionnées.Pas de clémence pour Claude. Le sexagénaire, en guerre contre les chaussées déformées de l’île, n’avait pas hésité le 19 août 2019 à taguer le mur du stade municipal de St-Joseph et celui de la gendarmerie pour marquer sa colère. Face à la juge ce mardi, il n'a pas su se retenir et finalement été expulsé de la salle d’audience. "Nous pouvons entendre les voix de la révolte. Il y a des choses dans notre société qui ne vont pas", a reconnu le ministère public, qui l’a malgré tout condamné à une peine de six mois de prison ferme aménageables , à 400 euros d’amende et au versement d’un euro symbolique à la mairie de St-Joseph, constituée partie civile.