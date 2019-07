Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 24 juillet

"Sida : Marche arrière, toute !", affiche en Une le Quotidien. "Alors que le nombre de décès causés par le VIH diminue - un seul à La Réunion en 2018 - la contamination, elle, progresse dangereusement, faute de prévention et de dépistages", alarme le journal. Ainsi, selon une étude de l'Onusida, un tiers des 1023 persones infectées dans notre île ignorerait avoir contracté la maladie.



"Chicha, l'autre business du tabac", titre de son côté le JIR, qui rappelle dans ses pages les dangers que cela représente. "La vente de pâte à chicha cartonne sur internet même si c’est interdit. Les bars autorisés sont en plein essor."

Faits-divers

Le conducteur du véhicule qui a fait une sortie de route à la Chaloupe Saint-Leu ce week-end a été placé en détention provisoire suite à sa garde à vue. L'homme, alcoolisé au moment des faits, a vu prononcer la révocation d'un précédent sursis. Ses passagers sont toujours à l'hôpital, dont l'un dans un état grave.



La Cirest porte plainte contre un particulier après la découverte d'un dépôt sauvage, ce dernier refusant de nettoyer les déchets. Il devra payer le ramassage et risque une grosse amende.

Société



Un réunion s'est tenue hier à la préfecture avec des associations de protection animale, sur la problématique de l'errance. Les services de l'Etat ont indiqué que de nouveaux fonds seraient débloqués mais la stérilisation massive revendiquée par les associations n'est toujours pas à l'ordre du jour.



La 21ème édition de la marche pour la Mutualité se tiendra le 18 août prochain dans la forêt de l'Etang-Salé. Le thème cette année : "La protection de notre capital vision".

"Grand moment de solitude pour Annick Girardin", lit-on dans le JIR. "Le Parisien" révèle qu'Emmanuel Macron pourrait profiter d'un remaniement ministériel, fin août ou début septembre, "pour mettre un terme au bail de la locataire de la rue Oudinot".

Economie

La chambre régionale des comptes a publié ce mardi son rapport."Excès de déficit et manque de performance au GHER", titre le JIR ; "Bilan de santé alarmant au GHER", affiche le Quotidien.



Alors que le groupe Hayot a annoncé le rachat de Vindémia (Score et Jumbo Socre), les syndicats, qui attendent des réponses, indiquent qu'ils seront vigilants.





