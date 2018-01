Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 24 janvier À la Une de vos journaux ce mercredi mation : le JIR titre sur l'accélération des procédures d'indemnisation suite à Berguitta, le Quotidien quant à lui s'interroge sur les conséquences de la décision du Conseil d'Etat sur les carrières pour la NRL.

Faits divers



"Ti Loup", est décédé de mort naturelle, c'est la conclusion de l'autopsie réalisée hier sur le corps du malheureux porté disparu par la police le 18 janvier, qui en fait reposait déjà à la morgue depuis le 16.



4 jeunes Portois ont été interpellés suite à un car-jacking au Barachois, parmi eux, 3 mineurs. Ils ont donné une explication cocasse : il n'y avait plus de bus pour rentrer au Port. Les mineurs verront un juge pour enfants, tandis que le majeur passera en comparution immédiate.

Société



Le Conseil d'Etat a décidé que les Préfets ne peuvent agir en qualité d'autorité compétente pour l'évaluation environnementale des projets d'aménagement du territoire. En conséquence, de nombreux projets sont remis en cause, notamment les carrières pour la NRL.



Le Préfet Amaury de Saint-Quentin a hier annoncé que les procédures d'indemnisation des victimes de Berguitta seront accélérées. Les premières aides devraient arriver en avril.

Économie



Les pertes des agriculteurs suite à Berguitta s'élèvent à plus de 16 millions d'euros, c'est le bilan effectué par la Chambre d'Agriculture. Sans surprise, c'est la commune du Tampon qui est le plus touchée. Le président de la Chambre demande la reconnaissance de l'état de "calamité agricole".



Les oignons rouges se vendent à pas moins de 7-8 euros le kilo, en raison d'une pénurie dans les pays exportateurs, Madagascar et l'Inde. La production péï est trop faible pour compenser le manque d'importations. Le retour à la normale est attendu dans deux semaines à un mois.





