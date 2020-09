Revue de presse REVUE DE PRESSE - Mercredi 23 septembre

Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 23 Septembre 2020 à 06:59 | Lu 251 fois

À la une du Journal de l’Île: Un avocat de Saint-Pierre a été condamné à verser 260.050 euros à sa femme de ménage qu’il n’avait jamais déclarée. Une enquête a été ouverte pour travail dissimulé alors que Me Réza Ramassamy aurait également omis de déclarer son jardinier. La robe noire et sa soeur, la députée Nadia Ramassamy, sont empêtrés dans des d’importantes dettes depuis un litige autour de la construction de 61 logements à Saint-Denis.



"Tous en selle" propose la une du Quotidien à l’occasion de la journée mondiale sans voiture. Si la journée n’a presque pas été suivie à la réunion, le vélo électrique semble tout de même faire une percée dans les moyens de déplacement des Réunionnais, comme le montre le succès d’Altervélo à la Civis qui en propose en location longue durée.





Faits Divers



Le père violeur a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises ce mardi, pour avoir abusé de ses trois filles pendant plusieurs années. Son autorité parentale lui a également été retirée alors que les trois adolescentes sont encore mineures. Le calvaire des enfants n’avait pu prendre fin qu’une fois le père pris en flagrant délit de viol par la mère, qui ne se doutait jusque-là de rien, comme le relate la presse écrite.



Des armes ont été saisies par les forces de l’ordre lors d’un contrôle de stupéfiants du côté de Sainte-Marie. À l’aide d’un chien, les militaires ont contrôlé 4 personnes en possession de cannabis et un automobiliste positif au zamal alors qu’il conduisait. Dans son véhicule, une batte de baseball, un pistolet et un poing américain ont été retrouvés comme l’indique la presse écrite.





Économie



Letchis, mangues et autres ananas pourraient bien rester bloqué à La Réunion en cette fin d’année alors que le trafic aérien est toujours ralenti en raison de la crise sanitaire. Les producteurs, syndicats et chambre d’agriculture estiment que 600 tonnes de fruits risquent d’être privés de fret. Ils demandent une table ronde ainsi que le soutien des autorités sans quoi ils pourraient passer à l’action indique le JIR.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur