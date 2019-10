Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 23 octobre 2019

La venue d’Emmanuel Macron ce mercredi à La Réunion fait bien sûr la une de la presse écrite locale. "Monsieur le Président, pas de salades" titre le JIR qui constate par ailleurs qu’aucun chef de l’Etat n’était arrivé "aussi isolé politiquement" à La Réunion. "Entre Livre Bleu et gilets jaunes, le président de la République vient lancer son opération reconquête de l’opinion réunionnaise. Sans filet de sécurité", titre le média.



Du côté du Quotidien, Emmanuel Macron arrive à La Réunion "sous le feu des questions". Le média a ouvert ses pages aux doléances et attentes des Réunionnais lors de sa venue.

FAITS-DIVERS



Le notaire Pascal Michel et l'avocat Pierre Crégut sont en garde à vue au commissariat Malartic depuis ce mardi matin dans une affaire de faux en écriture publique. L’affaire concerne une liquidation de biens dans le cadre d’une procédure de divorce. Elle met aux prises un mari et son ex-épouse, devenue depuis Mme Lagourgue, la femme de l’actuel sénateur.



Richelin R. a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour criminelle ce mardi. Un procès qui s’est déroulé comme s’il s’agissait de la cour d’Assises avec l’interrogation de témoins, gendarmes et experts par la partie civile, l’avocat général et la défense. Si Richelin R. a été condamné à 8 ans de réclusion par la cour criminelle, la peine aurait été moins sévère si l'affaire avait été correctionnalisée (un crime jugé comme un délit devant le tribunal correctionnel) et s'il avait donc été jugé non pas pour viol mais agression sexuelle; la peine maximale encourue étant de 5 ans.



Quatre femmes ont été attaquées à coups de sabre par un voisin dans un SHLMR de Terre Sainte hier après-midi. Une scène d’horreur et de panique pour ces femmes et leurs enfants. L’homme, qui serait un ancien militaire de 33 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Selon Marie, cela fait trois ans qu’il habite dans l’immeuble et terrorise son entourage. Plusieurs voisins ont porté plainte ; il aurait attaqué l’un d’entre eux à coups de marteau, jeté des galets sur les enfants et dégradé des voitures.

POLITIQUE



L'affaire tombe au plus mal pour Annick Girardin, qui arrive ce mercredi à La Réunion avec Emmanuel Macron. Le Canard enchaîné de ce mercredi épingle le compagnon de la ministre des Outre-Mer, Jean-François Vigneau pour une série de marchés qu'il a facilement remportés à Saint-Pierre et Miquelon, d'où est originaire la ministre des Outre-Mer. Là où ça devient beaucoup plus gênant pour Annick Girardin, c'est qu'elle a omis de signaler à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) ses liens avec Jean-François Vigneau. Or la loi est claire : les ministres doivent mentionner "les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou le concubin".







