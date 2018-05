Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 23 mai 2018

À la une de la presse écrite locale, retour sur la manifestation de la fonction publique, qui a rassemblé un peu plus de 2 000 personnes hier dans les rues du chef-lieu. Les grévistes ont été mobilisés "mais pas tant que ça" écrit Le Quotidien. De son côté, le JIR retient de cette mobilisation l'unité de la fonction publique hospitalière "en force", et la présence dans le rang des manifestants des pompiers, venus "à la rescousse".

C'est la 16e victime de l'année sur les routes réunionnaises. Un homme d'une vingtaine d'années a perdu la vie hier sur la route de Salazie au lieu-dit Petit-Trou, après avoir percuté une camionnette venant de face. Le choc, qui s'est produit au petit matin et d'une violence extrême, ne lui a laissé aucune chance. Selon les informations de la presse écrite locale, la victime aurait tenté une manoeuvre de dépassement mais aurait ensuite perdu le contrôle de son véhicule. De plus, il semblerait qu'il roulait à une vitesse "inappropriée" écrit pour sa part le JIR. Le conducteur de la camionnette devrait être entendu tr!ès prochainement.



La bataille entre deux clans rivaux portois le 12 novembre 2017 devant le commissariat de la cité portuaire a conduit hier à la condamnation à un an de prison ferme de deux individus, nous apprend ce mercredi Le Quotidien. Le troisième prévenu a quant à lui été relaxé. Au cours de cette rixe, qui avait lieu au cours d'une "pousse", un des participants avait brandi un sabre





"L'ancien aide-comptable condamné" (Le Quotidien) ; "Des 'Avanadé' à la petite semaine (JIR) : un ancien aide-comptable de la Ligue réunionnaise de football, Jordane Boyer, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Ses deux autres complices ont également condamnés à de la prison avec sursis, en plus du remboursement de 49 597 euros (Le Quotidien). Ils sont tous les trois accusés d'avoir détourné 64 000 euros des comptes de la LRF entre octobre 2016 et février 2017. NP Lu 566 fois





