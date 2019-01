Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 23 janvier

« Les 20 affaires qui vont bouger » , c’est la une du Journal de l’île ce mercredi. 2019 promet d’être riche en matière de lutte contre la délinquance financière : plusieurs responsables et élus de La Réunion vont devoir rendre des comptes à la justice. Parmi ces affaires, on retrouve notamment le chantier de la NRL, l’hôtel Le Superbe, les affaires de la mairie de Sainte-Marie, la boutique de luxe de Nadia Lagourgue, ou encore la villa de Nassimah Dindar.



Les moustiques stériles sont à la une du quotidien ce matin, qui annonce les premiers lâchers pour cette année après dix ans de recherches. Le projet devrait permettre de réduire les populations de moustiques tigres, vecteur de nombreuses maladies comme la dengue.

Faits Divers



Hier se tenait le procès pour atteinte sexuelle de l’ancien candidat FN Philippe Ghanty. Le parquet a requis 8 mois de prison avec sursis pour avoir encouragé la relation amoureuse qu’il a entretenue avec une ancienne élève, comme l’indique la presse écrite. Le tribunal rendra sa décision le 12 février prochain.



Un incendie continue de sévir depuis dimanche, du côté du Grand Brulé à Sainte-Rose. Certaines parties sont très difficiles d’accès pour les pompiers, qui sont alors hélitreuillés vers ces zones pour tenter d’éteindre les flammes indique la presse écrite. Cinq hectares de végétation sont déjà partis en fumée, l’origine du feu est toujours inconnue.

Société



Saint-André est la ville le plus d’habitants payant l’impôts sur la fortune (ISF) selon le dernier classement des communes de France. C’est la dernière fois qu’un tel classement est publié puisque l’ISF a été supprimé au profit de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière). 8 communes comptent plus de 50 assujettis à l’ISF en 2017. Et si l’on compare à 2016, leurs revenus ont même augmenté : le patrimoine moyen atteint 2,41 millions d’euros contre 2,35 millions en 2016 indique le JIR.



L’hypermarché des Casernes à Saint-Pierre a retiré son enseigne Auchan pour devenir « centre commercial géant ». L’enseigne Auchan de Saint-Louis devient ainsi la seule enseigne Auchan de l’île. Les 6 enseignes Simply Market de La Réunion s’apprêtent aussi à changer : comme l’indique Frédéric Thien-Ah-Koon, elles deviendront Intermark d’ici fin mars. Charlotte Molina Lu 211 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 22 janvier [REVUE DE PRESSE] Lundi 21 janvier