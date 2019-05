Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 22 mai 2019

Les premières admissions dans l’enseignement supérieur sont tombées et avec les premiers bugs. "400 lycéens réunionnais dans le flou" , à la Une du Quotidien qui a rencontré le chef des services académiques d’information et d’orientation de l’Onisep qui malgré tout "reste confiant sur Parcoursup".



Le JIR revient sur cette affaire surréaliste de tentatives d’assassinat et de viol. Hier, le lycéen suspecté d’avoir planifié le viol et le meurtre d’une de ses camarades de classe a été mis en examen et placé en détention provisoire. "J’avais imaginé le crime parfait", titre le journal.

Faits divers



Huit individus ont été déférés, hier, suspectés d’avoir enlevé et séquestré un homme en pleine rue au Tampon pour 170 euros en février dernier. L’enquête menée par la brigade de recherches a révélé que deux d’entre-eux auraient participé à la course poursuite mortelle du Chaudron d’avril dernier. Quatre majeurs et un mineur ont été placés en détention provisoire.



La chambre de l’instruction s’est, hier, penchée sur la requête en nullité des mises en examen des deux randonneurs qui accompagnaient Mathieu Caizergues lors de sa disparition. L’'avocat de Delphine Caizergues a plaidé l’ouverture d’un procès pour faire éclater la vérité, des "indices graves et concordants" devant être examinés.



Frédérique Foucque a, hier, été libéré après deux jours de garde à vue pour des soupçons d’achats de voix lors des législatives de 2017. Selon le Quotidien, les recherches se sont montrées " infructueuses ". Durant son audition, celles de Christian Clain, directeur de campagne et Alain Differnand, mandataire financier, les trois hommes se sont renvoyés la balle, indique le JIR. Au parquet de St-Denis de décider s’il va lancer de nouvelles investigations ou des poursuites.

Economie



Jean-Bernard Caroupaye n’est plus le président de la FNTR, indique le Quotidien. Le transporteur a démissionné. "Les difficultés dans son entreprise personnelle ne sont pas étrangères à cette décision", note le journal. Jean-Gaël Rivière lui succède. N.P Lu 191 fois





