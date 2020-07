Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 22 juillet

Le conflit entre les transporteurs et la Région fait la Une des deux journaux de presse écrite. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 06:49 | Lu 236 fois



Faits-divers

"Sortie de route", titre le Quotidien ; "La Région ne veut pas céder", affiche le Journal de l'Ile. Mobilisé hier pour exiger une rallonge de 150 à 300 millions d'euros pour achever la digue, les transporteurs n'ont pas reçu satisfaction de la Région. Une autre réunion doit se tenir la semaine prochaine. En attendant la livraison de la NRL qui ne devrait pas intervenir avant 2024, la Région envisage un raccordement de la partie viaduc à la route actuelle pour fin 2021. À Saint-Benoît, un site utilisé comme parking par les pêcheurs est inondé de déchets. La brigade verte de la Cirest indique avoir identifié un suspect, lit-on dans le Quotidien.



Economie

Alors que la question du remboursement facultatif des voyages annulés en raison de la crise sanitaire a fait l'objet d'un recours de la part de plusieurs associations de consommateurs, le Conseil d'État vient de les débouter (alors que la Commission européenne appuie désormais pour un remboursement obligatoire), rapporte le JIR.



Alors que la question du remboursement facultatif des voyages annulés en raison de la crise sanitaire a fait l'objet d'un recours de la part de plusieurs associations de consommateurs, le Conseil d'État vient de les débouter (alors que la Commission européenne appuie désormais pour un remboursement obligatoire), rapporte le JIR. Les prix ont retrouvé leur niveau d'avant le confinement. Selon le dernier indice des prix à la consommation publié par l'Insee Réunion, en juin, les prix à la consommation ont entamé une légère baisse par rapport à mars (- 0,8 %). Une évolution est notamment due à un fort recul de l'énergie. Les produits alimentaires et les services sont aussi en baisse. Une scène de violence s'est déroulée au GUT (Groupement Unité Territoriale) de Saint-Leu hier. Une mère de famille, en colère à cause du placement d'un enfant, a déclenché une bagarre a éclaté. Le directeur et trois agents ont été blessés. Elle a été interpellée.

Société

Huit nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés hier, dont 4 importés. Cela porte le nombre cas identifiés depuis le début de la crise à 639 personnes, dont 51 évacuations sanitaires.



Huit nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés hier, dont 4 importés. Cela porte le nombre cas identifiés depuis le début de la crise à 639 personnes, dont 51 évacuations sanitaires. Peu de temps après Tiloune, Gramoune Dada, autre figure emblématique du Maloya, s'est éteint à l'âge de 83 ans.