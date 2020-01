Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 22 janvier 2020 A la Une du JIR ce matin, le "grand écart" dans les tarifs bancaires. Le Quotidien consacre sa première page au nouveau virus respiratoire chinois, s'interrogeant sur les risques pour La Réunion.

Faits divers



L'autopsie a confirmé que l'homme qui s'est donné la mort dans la nuit de dimanche à lundi au CHU de Saint-Pierre est décédé des suites d'une pendaison. Il avait été placé en garde à vue et amené à l'hôpital par les gendarmes à la fin de celle-ci, jugée incompatible avec son état de santé.



Une bande d'adolescents, originaires de Saint-Gilles et du Port, a été interpellée hier matin. En novembre, les jeunes gens avaient sympathisé et entrepris de faire équipe pour une suite de cambriolages dans l'ouest. Ils devraient être présentés au juge des enfants jeudi, à l'exception de l'un d'entre eux, majeur.

Santé



Le nouveau virus respiratoire chinois, proche du Sras, a fait 6 morts déclarés. La Réunion étant reliée par avions à la Chine, l'inquiétude grimpe quant à une importation de la pneumonie aigüe.



Après la fermeture du Croc parc pour suspicion de contamination par l'eau des jeux de plusieurs enfants, la direction se défend et évoque un simple principe de précaution et une éventuelle épidémie de gastro-entérite.





Social



Les avocats du barreau de Saint-Pierre, en grève contre la retraite à points, ont hier débuté une tournée en bus, afin d'expliquer à la population les raisons de leur grève.



Les fonctionnaires verront leur sur-rémunération soumise à cotisations, dans le cadre de la réforme des retraites, informe les parlementaires la ministre Annick Girardin dans un courrier. B.A Lu 297 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 21 janvier 2020 [REVUE DE PRESSE] Lundi 20 janvier 2020