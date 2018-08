Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 22 août

"Un tramway nommé désir", affiche en Une le JIR de ce mercredi. "La Commission permanente de la Région a voté hier matin la mise en œuvre du premier tronçon du réseau régional de transport guidé reliant Duparc à La Source, à Saint-Denis".



"Les risques du métiers", titre le Quotidien à propos des assistants familiaux. "Depuis 2015, 46 informations préoccupantes ont été délivrées contre des assistants familiaux. Seuls 13 agréments ont été retirés. De fausses dénonciations qui peuvent faire vivre un calvaire à des professionnels précaires".

Faits-divers

Le procès de Philippe Ghanty, prévu hier, a été reporté à janvier 2019. En attendant, l'ancien professeur, mis en cause pour sa relation avec l'une de ses élèves, a de nouveau été placé sous contrôle judiciaire.



Le pronostic vital du jeune blessé dans une bagarre devant le Mahé dans la nuit de samedi à dimanche est engagé. La victime est âgée d'une vingtaine d'années.

Société

"Le divorce est consommé entre Run Odyssea et la ligue contre le cancer", apprend-on dans le Quotidien. À l'origine de la rupture, le Rézo Rose que la président de la ligue refuse de promouvoir.

Economie

"La campagne sucrière pourrait être l’une des pires connue", annonce le JIR. "Des estimations encore officieuses tablent sur des tonnages qui pourraient se rapprocher des plus bas historiques. Les syndicats alertent d’ores et déjà l’État".



L'Unef a fait hier le point sur l'année à venir. Le syndicat étudiant dénonce une augmentation du coût de la rentrée pour les non-boursiers, et distribue les mauvais points au gouvernement, reprochant des promesses non-tenues. Hier se sont achevées les assises territoriales de l'Islam. Les représentants du culte musulman y ont réaffirmé leur attachement au modèle réunionnais, dont les spécificités ont été réaffirmées.





