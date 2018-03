[REVUE DE PRESSE] Mercredi 21 février

Société

Santé



La Syphilis est en hausse dans notre île depuis 2012, apprend-on dans le JIR. Cette maladie sexuellement transmissible touche majoritairement les personnes hétérosexuelles. La protection des rapports sexuels et le dépistage sont de rigueur.



À l'échelle nationale, près de trois quarts des fruits et 41% des légumes non bio sont porteurs de traces de pesticides selon un rapport publié hier par Générations futures.

"Le CFCM ne veut pas de tutelle politique", affiche le Quotidien, alors que des représentants du Conseil français du culte musulman sont actuellement en visite sur l'île pour "s'imprégner de l'expérience locale en matière d'islam".