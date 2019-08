Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 21 août

"La colère des diabétiques", titre ce mercredi le Quotidien. "Hier, 300 manifestants ont dénoncé devant les locaux de l'ARS le manque de transparence et d'information du diabète, une maladie qui provoque quatre amputation par semaine sur notre île."



"Scandale à la maison spécialisée de Saint-Suzanne. Madame la ministre, mettez de l'ordre", affiche de son côté le Journal de l'île. "Dans cette structure de l’Association Saint-François d’Assise, les résidents porteurs de handicaps vivent dans un cadre carcéral."

Faits-divers

L'individu qui comparaissait aux assises depuis lundi pour meurtre et tentative de meurtre a écopé de 20 ans de réclusion criminelle. Au volant de sa voiture, il avait mortellement fauché son ex et manqué de tuer son nouveau compagnon.



Les auditions menées dans le cadre du conflit entre des éleveurs et la Daaf se poursuivent. Après l'audition de Goerges Lauret, c'est la famille Bègue qui a été entendue dans le conflit qui oppose les éleveurs exclus de la SicaLait à la Daaf. De l'"archarnement", selon leur avocate.

Société

"La réforme du lycée connaît des couacs au démarrage", lit-on dans le Quotidien, qui note que sur le terrain les parcours individualisés annoncés aux élèves restent complexes à mettre en place.



Milit'Acitv'974 va lever le blocage de la fourrière. Un accord a été trouvé entre la Cirest et le mouvement de protection animale lors d'une rencontre qui s'est tenue hier au siège de l'intercollectivité. Politique

"À sept mois des municipales, rentrée sous hautes tensions", lit-on dans le JIR qui propose une "tour d'horizon des 'points chauds' du moment".



Jean-Michel Blanquer, à La Réunion depuis lundi, a terminé hier son déplacement par une visite de la nouvelle école bio-climatique de Grand-Ilet et un échange avec les parents des Hauts. Accompagné de la secrétaire d'État Sophie Cluzel, le ministre de l'Éducation s'est aussi rendu dans les dispositifs d'accueil des élèves en situation de handicap.





