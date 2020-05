Revue de presse REVUE DE PRESSE - Mercredi 20 mai Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 06:50 | Lu 116 fois

"L’autre danger c’est la dengue" titre le Journal de l’Île alors que l’épidémie a fait deux nouveaux morts sur l’île. Pendant que l’attention est portée sur le coronavirus, le moustique tigre lui continue de piquer et de transmettre le virus de la dengue, notamment dans la région sud de La Réunion. Malgré les messages de sensibilisation matraqués depuis plus de deux ans, les dépôts sauvages, véritables nids à moustiques, se sont multipliés pendant le confinement. Si la dengue avait tendance à disparaitre pendant l’hiver austral par le passé, le réchauffement climatique permet désormais au virus de résister tout au long de l’année.



Le Quotidien lui, évoque la patience des fidèles à la une de son édition de ce mercredi. Le Conseil d’Etat ayant jugé l’interdiction réunions dans les lieux de culte disproportionnée, l’accès aux églises, mosquées et autres synagogue pourraient être de nouveau autorisé dans les jours qui viennent. Le gouvernement a 8 jours pour modifier le décret, et en attendant les fidèles et les représentants des différents cultes à La Réunion expriment leur soulagement et leur volonté de rester prudent face au Covid-19.





Faits Divers



Une automobiliste d’une cinquantaine d’années a perdu le contrôle de son véhicule hier au Tampon. Aux alentours de 13h30, elle déborde sur la voie de gauche et percute une camionnette avant de finir sa course dans un buisson. Aucun blessé n’est à déplorer mais d’importants dégâts matériels ont été constatés. La victime, très choquée, a expliqué avoir fait un malaise au volant de sa voiture, comme le relate le Journal de l’Île.



Un policier, en service sur sa moto de dotation a fait une chute sur la route du littoral hier aux alentours de 17h. Le motard des unités départementales de la police nationale a perdu le contrôle de son deux-roues au niveau de la Ravine à Malheur, en direction de la possession. À l’arrivée des secours il a été évacué vers l’hôpital de Saint-Pierre où son pronostic vital ne serait pas engagé comme l’indique la presse écrite.









Société



Le second tour des élections municipales pourrait bien se tenir au mois de juin prochain. Le Conseil Scientifique n’y est pas opposé mais émet des réserves sur les modalités de son déroulement: impossible par exemple de tenir des meetings qui rassemblent souvent plusieurs centaines de personnes. Le gouvernement n’a lui pas encore pris de décision, mais si le déconfinement progressif semble de dérouler sans accros dans une majorité de départements, l’évolution de l’épidémie à Mayotte pourrait bien faire pencher la balance, comme l’explique la presse écrite.







