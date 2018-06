Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 20 juin

"Les six dealers cachaient tout un arsenal", titre ce mercredi le Journal de l'Ile à propos de l'"affaire Titus". "Des armes et des centaines de munitions ont été saisies lors de leur interpellation".



"Il l'a torturée et a voulu la tuer", affiche de son côté le Quotidien, exprimant la version de la famille de Suzanne Alin, tuée il y a un an et demi au Tampon

Faits-divers

Le "gourou de l'Etang-Salé" a été jugé hier. L'individu, reconnu coupable de viols et de violences habituelles, a écopé de 15 ans de prison. Sa compagne a elle été acquittée





Après leur garde à vue suite au coup de fusil sur Olivier Araye, le père et un de ses fils ont été placés en détention provisoire. Ils seront a priori jugés devant les assises pour ce règlement de compte survenu le jour de la fête des pères à Saint-André.

Economie

Plus de 40 % des Réunionnais sous le seuil de pauvreté, selon une étude de l'INSEE, qui montre que notre île est l'un des départements les plus pauvres de France. La moitié de ses habitants vivent avec moins de 1.190 euros par mois.

Le groupe Apavou a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec la CDC Habitat pour la cession de 150 millions d'actifs. Une transaction visant à apurer le passif du groupe dont la situation financière sera examinée ce mercredi par la cour d'appel de Saint-Denis.

Société

la filière horticole a présenté la marque Plant' péi, un nouveau abel pour toutes les plantes produites à la Réunion. La filière espère se développer et créer au moins 500 emplois en 5 ans.





"Carrière de la Ravine du trou : une ouverture prévue en novembre", lit-on dans le Quotidien, qui précise que la réalisation d'une bretelle d'accès provisoire à la Chaloupe dépendra des retards pris par le chantier.





