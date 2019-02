Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 20 février 2019 A la Une de votre presse quotidienne régionale ce matin: 700 000 euros détournés au comité régional sports pour tous pour le JIR, et la diminution du coup du fret pour le Quotidien.

Frédéric Cliquet, ex- président du Comité Régional Sports pour Tous de la Réunion et de Mayotte a été placé en garde à vue par les gendarmes de la brigade de recherches de Saint-Pierre, dans le cadre d'une enquête pour escroquerie, faux et usage de faux et travail dissimulé. Il est suspecté d'avoir détourné plus de 700 000 euros.



Un Dionysien quarantenaire est depuis hier en garde à vue au commissariat Malartic pour des faits présumés d'agression sexuelle. Il est soupçonné d'avoir sexuellement abusé de sa nièce de 14 ans durant l'année dernière.

L'épidémie de dengue, malgré les efforts pour la circonscrire, accélère: la semaine dernière 219 cas ont été recensés. Depuis le 1er janvier, 723 personnes ont contracté le dangereux virus.



L'éruption du piton de la Fournaise, après un arrêt d'une journée, a repris hier en fin d'après-midi, dans l'enclos Fouqué. L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits.

Les auto-écoles sur internet cassent les prix du code et du permis de conduire. Les auto-écoles classiques s'estiment victimes de concurrence déloyale, en deux ans, 31 d'entre elles ont fermé boutique.



Réunimer, industriel de la pêche, demande 5000€ par jour de dédommagement suite au blocage de son navire "Ile Sainte-Marie" par des pêcheurs traditionnels. L'industriel avait formé un référé d'heure en heure contre les pêcheurs traditionnels.





