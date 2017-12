Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 20 décembre 2017 À la Une de vos deux journaux locaux ce matin, la "guerre ouverte" entre Jean-Paul Virapoullé et Didier Robert pour le JIR, appelée "grande clarification" pour le Quotidien.

Faits divers



Les festivités du 20 désamb ont été endeuillées hier au Tampon, un homme de 61 ans est mort, écrasé par sa charrette-boeuf, qui participait au défilé populaire.



À la Ravine des Cabris, un homme totalement ivre a tiré des coups de feu en l'air lundi, terrifiant tout le quartier. Un précédent sursis a été révoqué, il dort à la prison de St-Pierre.

Politique



Didier Robert a privé Jean-Paul Virapoullé des ses délégations à la région, en réponse à l'élection du président du conseil départemental, Jean-Marie Virapoullé ayant rejoint la nouvelle majorité, et contribué à son élection.



Didier Robert quitte "Les Républicains", il va envoyer une lettre de démission aux instances dirigeantes de LR. Le président de région rappelle qu'il a des convergences d'opinion avec le parti du président de la République, mais ne rejoindra pas "En Marche" dans l'immédiat.

Culture



Pour les festivités du 20 désamb, St-Joseph a accueilli Johnny Clegg, le célèbre chanteur Sud-Africain militant contre l'apartheid. Johnny Clegg concluait hier sa dernière tournée mondiale.



À St-Denis, un concert de Kréolokoz et Tiken Jah Fakoly est donné ce soir en mémoire des esclaves réunionnais, célébrant l'abolition de l'esclavage.





