Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 2 juillet

Le JIR consacre sa Une à la défense de Nassimah Dindar, mise en cause pour prise illégale d'intérêts au SDIS. "Les honoraires XXL de l'avocat parisien", titre le journal, qui rappelle ces frais sont payés par les contribuables. "Prestations, billets d'avion, hôtel… Pour défendre sa présidente, le SDIS a dépensé plus de 80 000 euros et a explosé le plafond fixé", peut-on lire en première page.



"Le Quotidien en quête d'un nouveau souffle", titre de son côté le Quotidien, alors que le journal a été placé hier en redressement judiciaire. Le pôle presse croit toujours à son avenir, à condition de se "réinventer", est-il souligné. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 2 Juillet 2020 à 07:23 | Lu 923 fois

Faits-divers

Didier Robert a été une nouvelle fois entendu dans le cadre de l'enquête sur la SPL RMR. Il revient désormais au parquet de Saint-Denis de décider des suites à donner.



Economie

Les planteurs ont fait de nouvelles propositions a Tereos, hier, concernant le protocole technique. La réponse est attendue ce jeudi.



Make Distribution a pris possession de ses quatre supermarché officiellement ce mercredi. D'ici fin août, le nouveau nom "Run Market partenaire Intermarché" devrait être apposé.



Politique

Patrice Selly futur président de la Cirest ? "Si la nouvelle majorité de Saint-André pèse à elle seule près d'un tiers des sièges de la Cirest, une union d'autres communes autour de Patrice Selly pourrait lui permettre de ravir la présidence. Il ne dit pas non", lit-on dans le JIR. Selon l'Insee, le taux de pauvreté national est deux à quatre fois supérieur dans les DOM qu'en métropole. Sur notre île, même après avoir chuté ces dix dernières années, il reste élevé et plus important qu'aux Antilles.