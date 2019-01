Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 2 janvier

"Ce qui change aujourd'hui", affiche ce mercredi 2 janvier le Quotidien, abordant "impôt sur le revenu, retraites, CSG, Smic..."



"Explosion de joie", titre de son côté le Journal de l'île. "La Réunion a fêté le passage à 2019 dans la liesse et les rafales de pétards".

Faits-divers Un motard a perdu la vie la nuit du réveillon à Saint-André, aux alentours de 4 heures du matin. Le jeune homme de 20 ans, qui roulait à grande vitesse, a percuté une voiture stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence, sur la quatre-voies.



À Saint-Leu, sur la RN1 à hauteur de Kélonia, un homme ivre a percuté deux cyclistes avant de prendre la fuite. Il a été rapidement interpellé, et placé en garde à vue. Les deux victimes ont été grièvement blessées.



De nombreux contrôles routiers avaient été annoncés par les forces de l'ordre pour la Saint-Sylvestre. 41 permis de conduire ont été retirés par les gendarmes à l'issue de cette nuit de festivités.

Société

Alors que près de 15.000 personnes étaient rassemblées sur la plage de l'Hermitage pour célébrer le Nouvel An, il y aurait cette année moins de déchets, selon le constat d'un agent de Tamarun relayé par le Quotidien.



Quatre personnalités réunionnaises se sont vu décerner la légion d'honneur. Il s'agit de David Mété, président de la Fédération d'addictologie, Didier Fauchard, patron du Médef Réunion, David Moreau, président de l'Adir et Isabelle Chevreuil, auditrice de l’IHEDN.



80 SDF ont pu célébrer le Nouvel An à Saint-Denis, grâce à l'association centre-ville Est. À Saint-Pierre, 40 convives avaient répondu à l'invitation de l'Association solidaire pour mieux vivre (ASPMV), pour un moment de solidarité et de dignité. Alors que près de 15.000 personnes étaient rassemblées sur la plage de l'Hermitage pour célébrer le Nouvel An, il y aurait cette année moins de déchets, selon le constat d'un agent de Tamarun relayé par le Quotidien.Quatre personnalités réunionnaises se sont vu décerner la légion d'honneur. Il s'agit de David Mété, président de la Fédération d'addictologie, Didier Fauchard, patron du Médef Réunion, David Moreau, président de l'Adir et Isabelle Chevreuil, auditrice de l’IHEDN.80 SDF ont pu célébrer le Nouvel An à Saint-Denis, grâce à l'association centre-ville Est. À Saint-Pierre, 40 convives avaient répondu à l'invitation de l'Association solidaire pour mieux vivre (ASPMV), pour un moment de solidarité et de dignité. N.P Lu 675 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 31 décembre [REVUE DE PRESSE] Dimanche 30 décembre 2018