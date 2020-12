[REVUE DE PRESSE] Mercredi 2 décembre 2020

Deux hommes étaient jugés lundi et mardi devant la cour criminelle. L'un était accusé d'avoir roué son dalon de coups, provoquant sa mort. L'autre, d'avoir participer à la tuerie sans alerter les forces de l'ordre. Mais chose plus rare, l’auteur des faits cherchait lui aussi à découvrir ce qu'il s'était passé ce soir là, assurant avoir un "trou de mémoire" . Lors de l'audience ce mardi, ce dernier a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle et et le second prévenu écope de son coté un an de prison.Le général Poty s’est exprimé. Confronté à la réalité d’une vidéo montrant une interpellation musclée à Saint-Philippe et à la demande d'enquête du député Ratenon, le numéro 1 des gendarmes à La Réunion a souhaité donner la version de l'institution. "Une vidéo a été diffusée hier (NDLR: dimanche), et certains ont mis en cause le bien-fondé des techniques d’interpellation mises en oeuvre par les gendarmes. Je suis là pour rétablir la vérité des faits, soutenir les militaires qui ont parfaitement réagi et dont l’action ne saurait être remise en cause", a-t-il déclaré lors du point presse organisé à la caserne Vérines Ambre N'Guyen, Miss Réunion 2016 et dauphine au concours Miss France, a été nommée ce mardi référente des Jeunes avec Macron (JAM) à La Réunion . Elle remplace Stéphane Randrianarivelo nommé Coordinateur Outre-mer des JAM. Contactée par la rédaction d'Outremers360, Ambre N'guyen s’est dite "très fière" d’avoir été nommée référente JAM pour La Réunion. "J’ai 24 ans et je souhaite m’engager aujourd’hui parce que je pense que nous avons notre mot à dire, nous les jeunes, sur ce que la société nous propose en termes d’avenir", a-t-elle ajouté.