Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 1er juillet

"Destination vacances", titre ce mercredi le Quotidien, qui dresse un état des lieux des pays où il est possible de voyager, la liste s'allongeant chaque semaine. "Disparition inquiétante et travaux douteux", affiche de son côté le Journal de l'Ile alors que Gislaine Robert est portée disparue depuis février. Sa case de l'Etang-Salé les Hauts "a été détruite à coups de tractopelle par des constructeurs aux méthodes qui interrogent", rapporte le journal. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 06:19 | Lu 1064 fois

Faits-divers

Alors que deux jeunes ont été retrouvés morts dans la darse du Port ce lundi, la thèse accidentelle semble pour l'heure se confirmer. Une mauvaise manœuvre pourrait en être à l'origine. Aucun élément suspect présageant de l'intervention d'un tiers n'a été relevé sur les lieux, ni constaté lors de l'autopsie.



Santé

Une vingtaine de marins d'un navire en provenance de Durban, en Afrique du Sud (qui a amarré tôt, hier matin) ont été testés à la Covid-19. Car au cours de la matinée, le capitaine a été informé qu'un docker monté à bord à Durban le temps de réaliser des opérations de maintenance avait contracté la maladie.



L'ARS et la préfecture ont confirmé quatre nouveaux cas de Covid-19 dont deux cas importés dépistés à la fin de la période d'isolement. De quoi faire passer le bilan de malades à La Réunion à 526 personnes, dont 34 évacuations sanitaires.



Social

Une nouvelle mobilisation des soignants s'est déroulée ce mardi au CHU et devant l'ARS. Ils rappellent leur défiance vis-à-vis du "Ségur de la santé" et réclament une meilleure prise en compte des spécificités de l'île. Politique

Thierry Robert veut faire annuler les municipales, rapporte le JIR. L'ancien maire de Saint-Leu va déposer un recours devant le tribunal administratif par son avocat. Il remet en cause la légalité du second tour des municipales au niveau national.

Economie

