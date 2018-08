Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 1er août

"Le parc national en échec", affiche ce lundi le Journal de l'île. "L'état de conservation du territoire naturel réunionnais, créé il y a dix ans et entré au Patrimoine mondial de l'Unesco il y a tout juste huit ans, ne cesse de se dégrader. Un anniversaire sans la fête".



De son côté, le Quotidien consacre sa Une au "face à face tendu avec la Région" des élèves infirmiers, au sujet de l'aide à la mobilité.

Faits-divers

Patrick Lao-Kan a été mis en examen et placé en détention provisoire pour le meurtre d'Alexandrine. Il y a deux semaines, l'individu avait poignardée sa compagne avant de tenter de se suicider.



La victime renversée par une voiture ce dimanche au Tampon, dans le secteur de la Châtoire, a été plongée dans un coma artificiel. Le conducteur, ivre au moment des faits, a été écroué. Société

"Les coraux dans un mauvais état", titre le Quotidien son dossier du jour. "Les coraux subissent de plein fouet les conséquences des comportements humains", précise le journal, qui souligne que la crème solaire classique fait partie des responsables. La solution : utiliser des produits respectueux de l'environnement ou se couvrir.



Politique

"L'ombre de Pierre Vergès sur la 7e circonscription", affiche le JIR. "Il ne dirait pas non à une candidature. Mais avant de se laisser convaincre, Pierre Vergès voudrait le soutien du PLR et du PCR. Le Portois voudrait décliner l'invitation qu'il ne s'y prendrait pas autrement", analyse le journal.



Actuellement à La Réunion, le président des Régions de France Hervé Morin a notamment visité le chantier de la nouvelle route du littoral et découvert le Grand Port. Le cachet perçu pour les florilèges sème le trouble. Les musiciens de Zalor Nout Péi dénoncent le mépris de deux des leaders quant à la répartition du salaire perçu pour les prestations. N.P Lu 414 fois





