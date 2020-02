Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 19 février

Le Quotidien vous propose d’entrer en immersion avec la brigade des stups de St-Denis le temps d’une matinée. La lutte contre les trafics de drogue passe bien souvent par des heures de surveillance à bord du "sous-marin", véhicule banalisé et équipé sommairement. "Plongée dans le 'sous-marin' de la police", titre le journal.



Avec la campagne pour les municipales, les bancs de l’Assemblée nationale se vident. "Nos députés ont déserté", note le JIR alors qu’ils ont à examiner les amendements au projet de réforme des retraites notamment. La liste des bons et mauvais élèves à retrouver dans les colonnes du journal.

Faits divers



Mobilisés depuis sept semaines, les avocats ont manifesté hier à la cour d’appel leur mécontentement de voir des dossiers retenus par la chambre de l’instruction alors que des renvois ont été demandés. "Le ton monte dans les enceintes de justice", écrit le JIR. "Les avocat font du bruit, le parquet grince", pour le Quotidien.



Les explications entre un mari et l’amant de sa femme ont finalement mal tourné. Le mari a accueilli l’amant avec un fusil à air comprimé. Ce dernier a pris la fuite et a alerté les policiers du Port. Le mari devra bientôt s’expliquer devant la justice, indiquent vos deux journaux.



Neuf plantations de zamal du sud et de l’est ont été détruites ce week-end par les gendarmes. A Salazie, des pieds de 2m50 ont été découverts. A Benoît, une plantation indoor de 30 pieds a été détruite.

Société



L’épidémie de Coronavirus impacte la livraison de colis provenant de Chine. Wish ou Aliexpress..."faute de liaisons aériennes, les paquets et courriers ont du mal à circuler entre nos deux pays", indique le JIR.



Economie



Les observations concernant le rachat de Vindémia doivent être déposées avant ce mercredi soir à l’Autorité de la concurrence, rappelle le Quotidien. Plusieurs contributions ont déjà été réceptionnées et dévoilées, notamment celle de "l’alternative réunionnaise", explique le journal. L’épidémie de Coronavirus impacte la livraison de colis provenant de Chine. Wish ou Aliexpress..."faute de liaisons aériennes, les paquets et courriers ont du mal à circuler entre nos deux pays", indique le JIR.Les observations concernant le rachat de Vindémia doivent être déposées avant ce mercredi soir à l’Autorité de la concurrence, rappelle le Quotidien. Plusieurs contributions ont déjà été réceptionnées et dévoilées, notamment celle de "l’alternative réunionnaise", explique le journal. Nicolas Payet Lu 243 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 18 février [REVUE DE PRESSE] Lundi 17 février