Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 19 décembre 2018 A la Une du JIR ce matin, les déboires du maire de l'Etang-Salé Jean-Claude Lacouture, entendu par les gendarmes dans une affaire de terrain offert à sa directrice de cabinet. Le Quotidien consacre quant à lui sa première page à "Un homme, un mandat, une fonction", avec les avis sur le sujet de différents élus de l'île.

Faits divers



Les gendarmes ont perquisitionné la mairie de l'Etang-Salé et interpellé la directrice de cabinet Marie-Claude Lapierre. Celle-ci est toujours interrogée sous le régime de la garde à vue, mais Jean-Claude Lacouture a été entendu comme simple témoin. Il s'agit de faire la lumière sur les circonstances de l'acquisition à vil prix d'un terrain par la directrice de cabinet.



Deux personnes ont trouvé la mort dans un incendie au Tampon, dans la nuit de lundi à mardi. Les corps carbonisés ne sont pas identifiables à ce jour.



Société



Les Gilets Jaunes se sont invités au conseil municipal de Saint-Benoît, afin de recevoir des réponses concrètes du maire. Ils avaient déjà investi le conseil municipal de Saint-Paul la semaine dernière. Les politiques vont devoir faire avec les gilets jaunes, désormais.



La manifestation des lycéens devant le rectorat n'a réuni qu'une quarantaine de personnes hier. Si les revendications sont les mêmes qu'en France hexagonale, le mouvement est moins suivi sur notre île.

Economie



Le PDG d’Air Austral, le directeur général d’Air Madagascar et le PDG de Kenya Airways, ont signé lundi dernier, à Nairobi, un accord de partenariat privilégié afin de positionner Nairobi en tant que nouveau hub complémentaire d’Antananarivo, de Dzaoudzi à Mayotte et de Saint-Denis.



Les dernières paillottes encore debout, le K'Banon et Locaplage, ont été détruites hier, par les forces de l'ordre. Le sous-préfet de Saint-Paul Olivier Tainturier, supervisait l'opération. Des bulldozers ont rasé les deux dernières paillottes de l'Hermitage.





