Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 18 septembre 2019 A la Une du JIR, le bilan de Gilbert Annette, pas moins de 6 pages lui sont consacrées. Le Quotidien titre quant à lui sur le test glyphosate pratiqué sur des élus, afin de détecter la présence du biocide dans l'organisme humain.

Faits divers



Le patron de la FDSEA Dominique Gigan s'est rendu de lui-même à la gendarmerie de St-Benoît hier. Condamné à un an de prison ferme dans l'affaire du ralé-poussé de la balance de Beaufonds, l'homme a été mené à Domenjod.



Un jeune St-Pierrois a été placé en garde à vue pour avoir agressé une prostituée dans la nuit de dimanche à lundi. Il a tenté de lui dérober son sac à main, mais l'a laissé tomber dans sa fuite. Il devrait être jugé en comparution immédiate ce jour.







Politique



Le pape François apporte son soutien aux Chagossiens. Lors de son voyage au retour de Maurice, le souverain pontife a dit à un journaliste que l'Angleterre devait respecter la résolution de l'ONU et l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice.



Serge Camatchy, l'ancien premier adjoint de Jean-Paul Virapoullé et président d'Emergence Réunion, a officialisé sa candidature à la mairie de Saint-André hier.





Société



La CCIR lance une étude sur la production locale de biogaz, à partir de déchets ménagers et agricoles. L'objectif: donner aux transporteurs une alternative au pétrole moins chère et moins polluante.



Les baleines ayant été moins nombreuses près des côtes réunionnaises cet hiver, les professionnels se sont repliés sur l'observation des dauphins, mais les règles d'approche de ces mammifères marins sont peu respectées. B.A Lu 437 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 17 septembre 2019 [REVUE DE PRESSE] Lundi 16 septembre 2019