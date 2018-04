Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 18 avril

"Un pasteur en garde à vue", titre le Journal de l'Ile ce mercredi. "Des faits présumés de viol, agressions sexuelles et abus de faiblesse. Le pasteur, âgé de 34 ans, crie au complot…"



De son côté, le Quotidien fait sa première page sur la mobilisation du lycée Georges Brassens (Saint-Denis) contre le tracé du téléphérique. "Pas contre le téléphérique, mais pas ici...", affiche le journal.

Faits-divers

Les forces de l'ordre ont mené un nouveau coup de filet dans le sud et le nord hier matin et ont interpelé quatorze personnes suspectées d'avoir un rôle dans un trafic de cocaïne, d'ecstasy et de résine de cannabis.





L'individu qui a braqué dimanche dernier le Burger King du Port, entreprise dont il est l'employé, a été condamné hier en comparution immédiate à 18 mois de prison ferme. Il avait menacé un collègue avec un couteau pour obtenir de l'argent.



Société

Santé

"Leptospirose : tous les terriers de tangues peuvent être infestés", peut-on lire dans le JIR relayant le cas d'un chasseur ayant "failli y laisser sa peau" en préparant un carri tangues. "Selon lui, cette chasse pose un problème de santé publique. Malgré l'augmentation du nombre de cas de leptospirose, la FRC déplore un cas isolé".

Economie

Ibrahim Patel a donné une conférence de presse pour dénoncer les mauvais payeurs du port de Saint-Gilles et défendre son directeur, dont les usagers demandaient le renvoi.





Les prix ont augmenté de 0,1% au mois de mars, selon la dernière note de l'Insee. Sur un an, la hausse se porte à 1,5%. Le premier fort épisode de houle australe de l'année touchera les côtes Ouest et Sud ce mardi, avec des vagues pouvant atteindre 5 mètres et des creux de 9 mètres de haut.





