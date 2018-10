Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 17 octobre

À la une du JIR aujourd'hui: le projet funeste de ce jeune couple de réunionnais, retrouvé mort dans leur chambre d'hôtel en Espagne. Hani et John auraient mis fin à leurs jours dans l'espoir d'une vie meilleure dans l'au-delà, selon le journal espagnol El Mundo. Un message d'adieu est visible sur leur page facebook, publié la veille du drame. Leurs corps ont été retrouvés enfermés dans la salle de bain, où un feu avait été allumé provoquant l'asphyxie des deux jeunes.



C'est la liste complète de tous les inscrits au Grand Raid qui fait la une du Quotidien ce mercredi. Dans un dossier de 16 pages sont listés tous les participants à la Diagonale des Fous mais aussi au trail de Bourbon, la Mascaraigne ou encore le Zambrocal.



Un jeune Réunionnais est porté disparu dans les Landes depuis samedi dernier, indique la presse écrite. Alors qu'il se baignait sur la plage de Contis, l'étudiant a été emporté au large par une vague. Le dispositif de recherche maritime n'a pas permis de retrouver le jeune homme. Les conditions de baignades étaient particulièrement dangereuses au moment des faits, expliquent les forces de l'ordre.



Deux hommes impliqués dans une rixe devant la discothèque le Mahé à Saint-Denis seront présenté à la justice aujourd'hui. Passé à tabac, leur victime avait passé plusieurs jours dans le coma. Quatre individus ont été interpellé hier puis placé en garde à vue au commissariat Malartic, indique la presse écrite. Si deux d'entre ont été liberés, les deux autres pourraient rejoindre leurs complices déjà placés en détention provisoire.





Une nouvelle case créole traditionelle a été rasée dans le centre ville de Saint-Denis. Si le promoteur s'est engagé à reconstruire l'habitation à l'identique, le JIR questione la volonté de sauvegarde du patrimoine, notamment suite à la destruction de la Maison Bénard quelques mois plus tôt.



Trois communes de l'île n'ont pas approuvé leur plan local d'urbanisme dans les délais impartis. Saint-Philippe, Saint-Joseph et Le Tampon sont désormais régies par le règlement national d'urbanisme, ce qui n'est pas sans impact sur les permis de construire comme l'indique le Quotidien.





