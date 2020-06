Revue de presse REVUE DE PRESSE Mercredi 17 juin 2020

Vos journaux régionaux consacrent tous deux leur première page à la manifestation des soignants qui s'est tenue hier devant la préfecture.

Faits divers



Un homme, qui avait frappé une infirmière du CHOR en mars dernier, puis les gendarmes qui l'interpellaient, a été interpellé hier après un passage à l'EPSMR suite à sa première arrestation. Il a, cette fois, mordu deux gendarmes. Ce jour, il comparaît devant la justice, avec quatre victimes à son compteur.



Lundi matin, un soixantenaire éméché a tenté de partir sans payer les racines de manioc d'un forain du Chaudron. Le forain, tentant d'empêcher le larcin, s'est pris des coups de manioc, de pieds et de poing. L'agresseur écope d'une convocation au tribunal.



A St-Louis, un homme visiblement perturbé s'en est pris à la gendarmerie, qu'il a tenté sans succès d'incendier avec un cocktail Molotov. Il a ensuite donné des coups de pied dans la vitre de l'entrée du bâtiment, avant d'être interpellé. Diagnostiqué irresponsable de ses actes, il a été hospitalisé.





Société



La dengue a fait 4 décès supplémentaires ces derniers jours, le nombre de morts dues à la dengue s'établit à 13 depuis le début d'année.



Une trentaine d'espèces de coraux réunionnais fait l'objet d'un classement en tant qu'espèce menacée de disparition. Certains coraux ont déjà disparu des lagons de l'île, rapporte le JIR.



Le gouvernement a pris fin mai un arrêté qui oblige les victimes de violences conjugales à payer un huissier de justice afin de bénéficier de la protection judiciaire. Les associations dénoncent une mesure qui va compliquer encore la situation des victimes, rapporte le Quotidien.

Economie



La campagne sucrière doit débuter le 29 juin, mais les planteurs sont en désaccord avec la technique d'estimation du taux de sucre dans la canne, et la campagne pourrait prendre du retard, informe le Quotidien.



Les acteurs de la formation en hôtellerie et restauration se regroupent afin de créer un "campus", pour une ouverture vers l'international et l'excellence, informe le Quotidien.



Les hôtels réunionnais vont proposer des réductions allant jusqu'à 25%, afin d'attirer les touristes essentiellement locaux, rapporte le JIR.