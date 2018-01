Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 17 janvier

Berguitta de nouveau à la Une de vos journaux ce mercredi. "La Réunion retient son souffle", affiche le Journal de l'Ile ; "La pluie avant Berguitta", titre le Quotidien. C'est ce jeudi que La Réunion devrait affronter le passage du cyclone tropical.

Faits-divers

A l'Etang-Salé, un automobiliste de 76 ans qui roulait à contre-sens a causé une sortie de route et une collision ce mardi soir. Deux personnes ont été blessées dans l'accident.





Un enfant et sa mère sont actuellement recherchés par la police. Cécile Roussel a disparu avec son fils Ugo, 4 ans, dont la garde lui a été retirée. Celle-ci avait quitté la métropole il y a quelque mois, avec son enfant, pour s'installer à Saint-Pierre où elle a de la famille. Depuis un mois, ils ont quitté le domicile de leurs proches et sont introuvables.

Société

Alors que Berguitta arrive, dans l’ensemble des mairies de l’île, le Dispositif de Secours communal est déployé pour accueillir les personnes en situation délicate. Des centres d'hébergements ont été mis en place dans toutes les communes.





"Ces cyclones qui ont marqué le temps lontan", peut-on lire dans le JIR, qui commence sa rétrospective en 1904.





"Les bailleurs sociaux doivent prendre leurs responsabilités", affiche le Quotidien, "On m'avait promis un logement adapté", titre le JIR, relayant les propos d'une habitante obligée d'éliminer les moisissures de son logement social pour préserver la santé de son enfant en situation de handicap.

Social

A Saint-Benoit, le mouvement continue à la cuisine centrale, malgré une longue rencontre hier avec la mairie. Les grévistes réclament désormais le retrait du patron de Régal des îles du dossier, ce que la municipalité juge inenvisageable, rapporte le JIR.





