[REVUE DE PRESSE] Mercredi 17 février 2021

Malgré les messages émus de ses amis Pierpoljak et Nuttea, les internautes étaient partagés sur la véracité du décès de Tonton David. La triste nouvelle a été confirmée en fin de soirée par l'un de ses enfants et son ancien manager. Sans que ses proches ne le confirment, Tonton David serait décédé des suites d'un AVC survenu en gare de Metz ce dimanche 14 février. Le chanteur était depuis dans un état critique. Né le 12 octobre 1967 à La Réunion, il avait quitté son île avec ses parents très tôt. Il a ainsi passé son enfance et sa scolarité à Champigny-sur-Marne en Île-de-France. Ces dernières années, loin de la capitale, le chanteur s'était installé dans une petite ville de Moselle avec sa famille, à Longeville-lès-Saint-Avold en Lorraine.« Quand des cogneurs s’entre-cognent : Ça sème le souk à Domenjod ! » : 4 juin 2020, branle-bas de combat dans la cour de sport du 3-étoiles de Domenjod ; trois détenus sont en train de s’en mettre plein la tronche avec une ardeur qui fait presque plaisir à voir. Sauf que la principale victime est au sol et que les coups de pieds lui pleuvent sur le visage, le cou et, accessoirement, les côtes. Le compte-rendu de cette audience à retrouver en cliquant sur ce lien Une nouvelle rencontre est organisée ce mardi pour tenter de désamorcer le conflit entre les transporteurs autour d'un appel d'offres . Le Groupement Réunionnais des Transporteurs du Sud (GRTS) déplore avoir été écarté d'un marché. Pour rappel depuis lundi, aucun des camions transportant les matériaux pour le chantier MT 6-1 n'a pu livrer son chargement sur le site. Initialement retenu dans le marché du chantier MT 6-1, le GRTS demandait "comme pour l'ensemble des autres groupements" une part de 20%. Or, après une réunion jeudi dernier avec l'ensemble des parties, le GRTS apprend qu'il n'aura que 10% "et pas plus". Le lendemain, soit vendredi soir, il apprend finalement qu'il n'aura aucune part de ce marché. D'où la mobilisation en cours depuis lundi.