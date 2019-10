Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 16 octobre 2019 A la Une du JIR, "Une visite sous haute sécurité": la visite présidentielle mobilisera 1500 policiers. Le Quotidien consacre quant à lui sa première page à la taxe foncière: "Les communes les plus taxées de l'île".

Faits divers



Une mère et sa fille ont été condamnées pour avoir tabassé leur voisine, qui vivait avec sa compagne dans une maison mitoyenne, à St-Paul. La victime présentait des plaies ouvertes partout sur le corps, et s'était vue prescrire une semaine d'ITT. Elle a quitté l'île suite aux faits. Le caractère homophobe de l'agression n'a pas été retenu, les deux agresseuses ont été condamnées à 18 mois de prison avec sursis.



Un cambrioleur a été identifié grâce au sang qu'il avait laissé en brisant la devanture d'une pharmacie à St-Pierre. L'homme est actuellement détenu pour d'autres faits, il a été entendu en garde à vue puis reconduit en cellule. Il sera jugé en février prochain pour le cambriolage de la pharmacie.













Société



Lisa, 23 ans, est née sous X à Nice. La jeune femme recherche sa mère réunionnaise, Emmanuelle, qui l'a mise au monde alors qu'elle n'avait que 14 ans. Lisa a publié une lettre sur Facebook pour retrouver sa mère biologique, espérant qu'elle la lira.



Les pompiers manifestaient hier matin devant la préfecture, où le préfet les a reçus. La présence du directeur du SDIS, le colonel Berthouin, a conduit les syndicalistes à quitter la réunion.

Economie



Une étude de l'Union des Propriétaires révèle que la taxe foncière a augmenté globalement de 35% à La Réunion entre 2008 et 2018. Saint-Louis détient la palme, avec pas moins de 111,22% d'augmentation en 10 ans.



Corail Hélicoptères fêtait ses 15 années d'existence, en grande pompe, à Pierrefonds, dans le hangar de la compagnie dirigée par Alfred Chane-Pane. Pour l'occasion, la compagnie a acheté un dixième hélicoptère panoramique et officialisé son implantation sur l'île Maurice.







