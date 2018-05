Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 16 mai 2018 C'est "le grand soir" titre le Journal de l'Ile et "La Réunion derrière Dimitri", écrit tout simplement Le Quotidien. L'enfant du péi, Dimitri Payet, joue la finale de l'Europa League ce soir et "rêve d'accrocher son premier titre européen à la veille de l'annonce de la liste des Bleus pour le mondial. Plusieurs pages dédiées au foot raviront les amateurs en ce mercredi où vibrera encore un peu plus fort la Marseillaise.

FAITS DIVERS



Il se blesse sérieusement en tombant sur un morceau de tesson de bouteille. Une bagarre entre camarades de beuverie a mal tourné hier à Saint-Leu. Un homme a été pris en charge pour une plaie hémorragique au niveau du cou. Une blessure consécutive à une altercation qu’il aurait eue avec deux autres personnes, un homme et une femme également blessés, mais que légèrement, rapporte le JIR.



Nous vous en parlions dès hier matin. Le centre ville de Saint-Pierre a été le théâtre de feux de poubelles lundi soir. Trois jeunes hommes passablement alcoolisés ont fini leur soirée, débutée sur la plage, par un « feu de joie », titre le Quotidien, dans le centre ville, dans les rues situées près de la mairie, en cramant poubelles et détritus trouvés sur leur passage. Ils seront convoqués devant le tribunal de Saint-Pierre prochainement.

​JUSTICE



A cause du jeu des reports de procès, dont un pendant la grève des avocats, quatre violeurs présumés demandaient à la chambre de l’instruction leur remise en liberté, en attendant leur procès, dont certains ne sont programmés que pour janvier 2019. Les grand-père, père, époux, tous accusés de viol sur un, voire plusieurs membres de leur entourage, devront attendre la décision du tribunal le 22 mai. Leur libération provisoire est mal engagée. L’avocate générale a requis leur maintien en détention en raison des risques de réitération des faits et de pression sur les protagonistes.



La totale. Ces deux compères d’embrouilles ont été condamnés hier à 16 mois de prison dont 6 avec sursis pour le plus âgé et d’un an dont 10 mois ferme pour son complice. Les deux jeunes hommes de 21 et 25 ans ont commencé leur série impressionnante de méfaits à Sainte-Rose avant de se rabattre vers la côte ouest, et Boucan canot notamment. A leur tableau de chasse : port d’armes, vols avec violence, dégradation de véhicule, violences envers un gendarme…Le périple de ces deux malfrats est à lire dans le Quotidien.



POLITIQUE



Qui d'autre parmi les parlementaires réunionnais pouvait intervenir lundi soir à Paris lors du débat sur le projet de loi relatif aux violences sexuelles et sexistes lancé par la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa. « Il faut renforcer, du point de vue pénal, la protection des mineurs face aux violences sexuelles », a notamment défendu Huguette Bello devant ses collègues de l’Hémicycle. A lire intégralement dans votre Quotidien.



SOCIAL



Le Quotidien consacre un dossier sur le sujet brûlant de l’indexation des primes des hospitaliers. « Déçus par la réunion d’hier, les syndicats du CHU ont lancé un ultimatum à la préfecture. Avant 16H aujourd’hui, ils veulent que les ministères concernés s’engagent sur le principe de compensation intégrale et proposent un cadre juridique adapté ».



Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, sera en visite à La Réunion le 9 juin à l’occasion du 50ème anniversaire de la CGTR, écrit le Quotidien.



Le JIR dévoile les tensions qui traversent actuellement le GAB, le Groupement agriculture biologique, en raison de « graves divisions internes ». La structure, qui est censée développer la filière du bio à La Réunion, a cessé, depuis le mois de décembre, d’acheter la production de ses adhérents. Un technicien a part ailleurs été mis à pied. Tous les détails de l’affaire sont à lire dans le JIR.

