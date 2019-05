Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 15 mai 2019 A la Une du JIR ce mercredi, l'arrivée de Zeop sur le marché de la téléphonie mobile. Le Quotidien titre quant à lui sur l'arrivée des baleines, le préfet devrait fixer de nouvelles règles d'approche des cétacés.

Faits divers



Nicolas Vital a été condamné hier à quatre ans de prison ferme, il pratiquait régulièrement, en famille, abus de confiance, escroquerie, montage financier bidon, usage frauduleux de chèques. Il a escroqué de nombreuses personnes, pour un total de plusieurs centaines de milliers d'euros. Sa femme, sa mère, et une proche écopent de 18 mois de sursis, sa maîtresse écope de 6 mois de sursis.



Le corps d'un quadragénaire a été repêché hier à Saint-Pierre, à l'embouchure de la Rivière d'abord. Il serait tombé d'un arbre, il cueillait des fruits, selon une témoin. Les secours n'ont pu que constater son décès, l'autopsie déterminera la cause de la mort.





Economie



Zeop débarque sur le marché de la téléphonie mobile, avec une offre unique en France: un forfait illimité sms, appels et internet, sans engagement. Le forfait proposé ne comprend pas l'octroi d'un téléphone, qui devra être acquis hors forfait.



Les centres d'impôts sont submergés d'usagers, malgré l'obligation de déclarer ses revenus en ligne. C'est la fracture numérique, très importante sur l'île, qui explique le manque d'intérêt pour la déclaration en ligne.

Politique



La mairie de Sainte-Suzanne est soupçonnée d'emplois fictifs. Une liste d'employés de catégorie C a été envoyée anonymement au procureur, qui a ouvert une enquête. La commune nie farouchement.



La région a voté hier une rallonge de 33 millions d'euros pour la construction du viaduc de la nouvelle route du littoral. B.A Lu 1669 fois





