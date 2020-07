Revue de presse REVUE DE PRESSE - Mercredi 15 juillet

Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020

"Le défilé des citoyens" est à la une du Quotidien ce mercredi. Alors que la fête nationale s’est déroulée sous le signe du coronavirus, une centaine de personnes ont répondu à l’appel de la Ligue des Droits de l’Homme et ont défilé à Saint-Denis, pour appeler à la mobilisation de notre citoyenneté et à davantage de solidarité.



Le Journal de l’Île lui, revient sur l’annonce du président de la République de rendre obligatoires les masques dans les lieux publics clos à partir du mois d’août. C’est ce qu’a indiqué Emmanuel Macron durant son discours du 14 juillet hier. Nos confrères retracent ainsi la position du gouvernement sur les masques depuis le début de l’épidémie: d’abord "inutiles", voici que 60 millions de masques chirurgicaux sont produits chaque semaine en France.





Faits Divers



Un trentenaire s’est écroulé en pleine rue à Salazie hier matin. Victime d’un malaise, l’homme se blesse gravement à la tête dans sa chute. Pris en charge par les secours dans un état très préoccupant, le Salazien succombe à ses blessures au CHU de Bellepierre, comme l’indiquent Le Quotidien et Clicanoo. La victime à la santé fragile aurait déjà fait une première chute au saut du lit suite à un premier malaise.



Les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne ont porté secours à 3 blessés dans la journée d’hier. Une randonneuse victime d’une entorse à la cheville du côté d’Aurère, un sexagénaire avec une fracture au doigt suite à une mauvaise chute au Grand Bénare, et enfin un randonneur victime d’un malaise cardiaque du côté de Grand Bassin. Tous ont été conduits au CHU de Bellepierre, comme l’indique Le Quotidien.





Environnement



Très timides cette année, des baleines ont tout de même été observées au large de Grand Anse, ou le public était nombreux hier matin pour tenter d’apercevoir un souffle ou une nageoire. Le meilleur point de vue se situe au bout du Cap Auguste, après une petite randonnée d’à peine 1 km où la prudence est de mise, puisqu’il n’y a pas de garde-corps rappelle le Journal de l’Île.



