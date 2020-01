Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 15 janvier

A l’approche des municipales, le JIR propose un décryptage des enjeux et des candidats dans chaque commune, "Plus de 130 listes en course". Tampon, St-Philippe, Cilaos sont à la Une de cette édition.



Une nouvelle souche virale de la dengue a été découverte dans notre ile. La circulation du DEN-3 fait craindre une épidémie plus longue, alerte le Quotidien. "Rencontre du 3e type", à la Une du journal.

Faits divers



Guillaume R, suspecté d’avoir mortellement poignardé un autre jeune en marge de Miel Vert, a hier été mis en examen et écroué pour meurtre et tentative de meurtre.



Le Burger King du Port a fait l’objet d’une tentative de cambriolage dans la nuit de lundi à mardi, indique le JIR. Les individus ont pris la fuite avant l’arrivée de la police.



Un cambrioleur a été pris en flagrant délit samedi soir alors qu’il pénétrait dans une agence d’assurance à St-Paul. Son complice s’est rendu hier et devrait être jugé ce mercredi en comparution immédiate, relate le JIR.

Politique



Jean-Max Moutoussamy, candidat à St-Pierre, a été suspendu temporairement de son poste d’adjoint administratif à Malartic. L’élu du sud a accumulé un taux d’absences injustifiées, révèle le JIR.



Société



Le café Bourbon Pointu a souffert de la saison cyclonique 2018, note le Quotidien. Les cultivateurs ont enregistré 50 % de perte deux années de suite.

