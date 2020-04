Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 15 avril 2020 A la Une du Quotidien ce mercredi, "La soupe à la grimace" pour les restaurateurs, qui ne pourront rouvrir leurs établissements avant des mois. Le JIR consacre sa première page à l'inquiétude des enseignants et parents face à "Une rentrée à clarifier".

Un automobiliste, mécontent de se faire contrôler à Sainte-Marie lundi soir, alors qu'il n'avait pas d'attestation mais avait en revanche de l'alcool dans le sang, a craché sur les gendarmes en criant "J'ai le Covid!". L'homme a été placé en garde à vue, a subi un dépistage du virus, et est convoqué en juin à Champ-Fleuri.



Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs jeunes gens ont pénétré un parking abritant des voitures de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Ils ont réussi à dérober une 208, mais ont été interpellés par les gendarmes. Cinq jeunes, dont un mineur, étaient encore en garde à vue hier soir.

Les enseignants et parents sont très inquiets de la reprise annoncée des cours le 14 mai. Le ministre de l'Education annonce une consultation des syndicats d'enseignants et d'étudiants, et précise que des aménagements sont prévus, notamment la constitution de petits groupes d'élèves, avec l'éventualité de cours uniquement le matin ou l'après-midi.



Hier, pour la première fois depuis l'arrivée du virus à La Réunion, aucun cas de Covid-19 n'a été détecté sur l'île. 391 personnes ont été testées positives au Covid-19 depuis la mi-mars.

Les restaurateurs sont très inquiets de la non-réouverture annoncée de leurs établissements. Le manque de trésorerie risque de pousser nombre d'entre eux à mettre la clef sous la porte.



Les banques de La Réunion ne joueraient pas le jeu du PGE, la CCIR et l'UMIH dénoncent de nombreux refus de prêt, alors que ces avances sur trésorerie prévues par l'Etat sont garanties par celui-ci.







