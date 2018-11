Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 14 novembre 2018 A la Une du Quotidien ce matin, le nouveau cinéma de S-Denis, qui sera situé sur le front de mer, en 2021. Le JIR titre sur une aide de 100 euros de la région à 10 000 familles, pour compenser l'augmentation des taxes sur les carburants.

Dans la nuit de lundi à mardi, à Ste Suzanne, un forcené a été interpellé par le GIPN. L'homme, qui sortait de l'hôpital après un coma de 10 jours, menaçait de faire exploser sa maison, une bouteille de gaz à ses côtés et un briquet à la main.



Un homme, au volant de son 4X4, a percuté 5 véhicules et un feu tricolore hier rue Archambaud à St-Pierre. Il aurait zigzagué, ayant sans doute perdu le contrôle de son véhicule. Les analyses toxicologiques détermineront s'il était sous l'emprise de stupéfiants, il est légèrement blessé.

Le mouvement citoyen du 17 novembre prend de l'ampleur et s'organise sur l'île. Des blocages sont prévus, sur différents sites, des ronds-points et la 4 voies de St-Paul, notamment. Le ministre de l'Intérieur promet une répression sévère en cas de blocage.



L'association GAL Grand Sud tenait hier sa conférence, sur le développement des hauts du Sud. La CASUD et la CIVIS mettent leurs forces en commun pour gérer les fonds européens alloués au développement économique.

La Région Réunion annonçait hier que 100 000 familles recevront une aide de 100 euros pour compenser la hausse des taxes sur les carburants. 10 millions d'euros au total, alloués aux Réunionnais touchant moins de 1,2 fois le Smic.



Les planteurs recevront une aide financière de 6 millions d'euros pour compenser la perte de production de canne liée aux intempéries exceptionnelles. Les planteurs, sur l'année 2018, déplorent en effet une perte de 44 000 tonnes de canne.





