Revue de presse

Mercredi 14 août 2019

A la Une du Quotidien ce mercredi, l'uniforme dans les écoles privées de La Réunion. Le JIR consacre sa première page à la coulée de lave qui menace la RN2.

Faits divers



Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans un parking souterrain de Saint-Denis, détruisant plusieurs véhicules. Une enquête tentera de déterminer l'origine du sinistre.



Un adulte et deux adolescents qui se baignaient à Petit Boucan ont été emportés par le courant hier. Quatre jeunes, bons nageurs, les ont secourus et ramenés au bord. Un des enfants a été évacué au CHOR.



Société



La coulée de lave de cette quatrième éruption de l'année n'est plus qu'à deux kilomètres de la route nationale. Le trémor volcanique est constant, et l'activité sismique a perduré malgré l'éruption, fait rare.



A Saint-Pierre, une association musulmane a partagé la viande de boeufs sacrifiés pour l'Aid El Kébir. Une tonne de viande a été distribuée dans la cour de la medersa.



Economie



Le secteur automobile traverse une mauvaise passe: les ventes de véhicules neufs ont baissé de 4% en juillet, par rapport à juillet 2018. Peugeot est en tête des ventes sur l'île, juste devant Renault.



L'autopsie de la vache des Lauret assure que la vache est morte d'épuisement, non pas de la leucose. C'est la neuvième vache de cet élevage qui meurt subitement depuis le début d'année.



