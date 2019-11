Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 13 novembre 2019 Ce mercredi, le Quotidien titre sur le boeuf péi, des associations de consommateur dénoncent une promotion contraignant les distributeurs à ne distribuer que du boeuf local. Le JIR consacre sa première page au parricide de la Saline les Hauts: "Un drame de la misère sociale".

Faits divers



Le jeune Billy Zitte, 26 ans, a été écroué hier, pour le meurtre de son père, sur le terrain familial à la Saline les Hauts. Le jeune homme vivait dans une misère noire et, selon sa soeur, reprochait régulièrement à son père de prendre plus soin de ses cochons que de lui.



Une mère indigne a été arrêtée hier à St-Denis, grâce à l'appel d'une voisine alertée par les cris des deux petites. Les enfants portaient les stigmates de coups réguliers, l'ainée avait un oeil au beurre noir.







Société



L'ONF ne donnera pas de sapins de Noël au grand public cette année, pour cause de raréfaction de ressource. L'organisme d'Etat priorisera les crèches et hôpitaux.



France Volontaires, la plateforme des engagements volontaires et solidaires fête ses 10 ans. Au total, 300 Réunionnais se sont engagés dans un service civique à l'international, essentiellement en Afrique Australe et dans l'océan Indien.



Economie



Le tremplin pour l'activité des jeunes (TAJ) a aidé 999 jeunes à créer leur entreprise, depuis sa création en 2016. Hier, le département organisait une matinée à destination de 300 jeunes sans emploi.



La région a lancé le concours "L’économie circulaire à la Réunion : tous solidaires !", à destination des lycéens. Il s'agit pour les lycéens de présenter un projet d'économie circulaire. B.A Lu 184 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 12 novembre 2019 [REVUE DE PRESSE] Lundi 11 novembre