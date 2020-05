Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 13 mai 2020 A la Une du Quotidien: "L'appel du 18 juin", les professionnels du tourisme réclament la réouverture des vols métropole/Réunion, sans quatorzaine, le 18 juin. Le JIR titre sur la quatorzaine, possible à domicile pour les arrivants de métropole, une décision du Conseil Constitutionnel. Par Sarah Minatchy - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 06:14 | Lu 246 fois

Faits divers



Un motard a percuté de face une camionnette hier au Tampon, alors qu'il sortait de la quatre-voies. Il a été transporté à l'hôpital conscient mais dans un état critique.



Durant le confinement, un jeune homme de 25 ans avait dérobé des cartouches de cigarettes dans un bar-tabac de l'Entre-Deux, dont le propriétaire avait oublié de fermer les volets une nuit. Identifié grâce à la vidéosurveillance, le jeune homme n'avait pas été retrouvé par les gendarmes lors de la perquisition à son domicile. Il s'est présenté de lui-même à la gendarmerie lors du déconfinement, il est convoqué le 30 octobre au tribunal.

Société



Un nouveau cas de patient testé positif au Covid-19 a été communiqué hier par l'ARS et la préfecture. 14 personnes sont hospitalisées à l'hôpital Bellepierre, dont 4 en réanimation.



Les avions ne respecteront pas la distanciation physique, et seront emplis comme avant la pandémie. En revanche, le port du masque sera obligatoire pour les voyageurs. La quatorzaine pour les arrivants sur l'île pourra s'effectuer à domicile.

Economie



Les cinémas sont grandement affectés par le confinement, les deux entreprises propriétaires de salles à La Réunion ont perdu 5 millions d'euros durant le confinement. Les salles restent pour l'heure fermées, au grand dam des opérateurs.



Les chefs d'entreprises craignent que leurs salariés n'exercent leur droit de retrait, les conditions de sécurité sanitaire étant difficiles à mettre en place en l'absence de masques en nombre suffisant à La Réunion.