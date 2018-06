Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 13 juin

L’information fait la Une de vos deux journaux. Le Centre national d’évaluation de la dangerosité des détenus a donné son feu vert à la remise en liberté du plus vieux détenu de France. "Remise en liberté de Casanova Agamemnon: Avis favorable", titre le journal de l’île qui rappelle que l’homme est incarcéré depuis plus de 48 ans.



"Porte entrouverte sur la liberté", pour le Quotidien qui précise que cet avis n’est que consultatif. " Il appartient au tribunal d’application des peines de libérer ou pas".

Faits-divers



Le gérant de Colipays sera fixé sur son sort le 13 juillet prochain. Frédéric Faby était jugé, hier, pour abus de biens sociaux et blanchiment d’argent. Le parquet a requis l’interdiction définitive d’exercer.



Le tribunal administratif a, hier, rejeté le recours déposé par Jean-Paul Virapoullé sur la suspension du marché entre Sydne et la société Inovest, rapportent vos deux journaux.



Gérard Govindamal a été remis en liberté sous bracelet électronique, indique le JIR. L’homme d’affaires sudiste était incarcéré depuis avril 2017 condamné pour abus de biens sociaux, abus de confiance et tentative d’ escroquerie, rappelle le journal.

Société



Le JIR consacre un dossier au dernier rapport de la Chambre régionale des comptes dédié aux subventions accordées par le Conseil départemental de Mayotte. " 100 millions de subventions dilapidés" .



Le Quotidien a receuilli le témoignage de marins malgaches qui contredisent celui qui a porté plainte contre son employeur Enez. "Nous sommes des officiers formés. Nous n’accepterions pas de mauvaises conditions de vie". NP Lu 689 fois





